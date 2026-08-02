Italia Viva Imperia rinnova i vertici territoriali: nominati i coordinatori di Imperia, Taggia e Sanremo

Italia Viva – Casa Riformista Imperia si prepara ad affrontare le prossime sfide politiche con un rinnovamento della propria struttura territoriale. Ad annunciarlo è la presidente provinciale Patrizia Acquista, che ha comunicato la nomina di tre nuovi coordinatori comunali, chiamati ad affiancare il partito nel lavoro sui territori.

Nel presentare le nuove nomine, Acquista offre anche una lettura del momento attuale, segnato da diverse difficoltà. L'estate torrida e le sue complicazioni per la salute, gli scenari di guerra, il dissesto idrogeologico e l'impoverimento sociale, spiega la presidente, hanno generato un diffuso senso di precarietà e di difficoltà nel vivere quotidiano, con una percepita mancanza di reali prospettive di risoluzione ai problemi e alle difficoltà economiche sempre più gravi. Una condizione che, secondo Acquista, alimenta visioni di un futuro cupo e fragile, nel quale le nuove generazioni faticano ingiustamente a trovare la propria strada.

È in questo contesto che la presidente provinciale annuncia i nuovi referenti territoriali, che dovranno svolgere un lavoro fatto di ascolto e proposte, con l'obiettivo di realizzare una vicinanza concreta ai cittadini rispetto ai loro bisogni e alle loro aspettative di vita migliore. I nuovi coordinatori sono Luigi Pozzi, per il Comune di Imperia, Giacomo Ferrari, per il Comune di Taggia, e Roberto Colleluori, per il Comune di Sanremo.

Acquista rivolge ai tre neo coordinatori un ringraziamento per il contributo che offriranno al partito, augurando loro buon lavoro nel nuovo incarico territoriale appena assegnato.