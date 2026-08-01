Sicurezza strade, Biasi (Lega): "Sbloccati dal Mit gli interventi a favore dei Comuni di Mendatica, Rocchetta Nervina e Bajardo"

“Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sbloccato ulteriori 292 interventi per la messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni, in gran parte nel Nord Italia, compresa la Liguria. Ringrazio il viceministro genovese del Mit Edoardo Rixi per il proficuo lavoro e i risultati raggiunti. Con questo decreto ministeriale, voluto dal ministro Matteo Salvini, si allarga la platea dei piccoli Comuni che potranno fare interventi per riparare buche, avvallamenti e dissesti del manto stradale. Il decreto permette quindi di dare risposte rapide ai piccoli Comuni e di accelerare interventi attesi da tempo sulla sicurezza della viabilità locale. Per la Liguria sono stati finanziati ulteriori nove interventi per oltre 1,1 milioni di euro. I Comuni della provincia di Imperia che beneficiano dei nuovi finanziamenti sono Mendatica, Rocchetta Nervina e Bajardo. A Mendatica sono stati destinati 150mila euro per gli interventi di adeguamento funzionale della viabilità comunale compresa tra la SP 74, la borgata Lago e la frazione Cian Prai. A Rocchetta Nervina sono stati destinati 128.700 euro per gli interventi di messa in sicurezza dei tratti stradali di ponti e viadotti di competenza degli Enti locali. A Bajardo sono stati destinati 70.900 euro per la manutenzione delle varie strade comunali”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Armando Biasi.



