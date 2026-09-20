Lombardi in visita nell’entroterra imperiese: tre Eventi Autentici Liguri tra tradizioni, cultura pastorale ed enogastronomia

Una giornata nell’entroterra imperiese tra tradizioni popolari, cultura pastorale ed enogastronomia. L’assessore regionale al Turismo e al Tempo libero Luca Lombardi ha fatto tappa oggi a Badalucco, Mendatica e Camporosso per partecipare a tre appuntamenti legati al calendario degli Eventi Autentici Liguri, manifestazioni sostenute da Regione Liguria per valorizzare identità, tradizioni e territorio.



A Badalucco protagonista il 54° Festival dello Stoccafisso, appuntamento storico dedicato allo stoccafisso “a baücôgna”, piatto simbolo della comunità e della Valle Argentina. Nel corso della tappa Lombardi si è intrattenuto anche con il sindaco Matteo Orengo.



A Mendatica l’assessore ha fatto tappa in occasione del Corteo Storico delle Malghe e Palio delle Capre, manifestazione profondamente legata alla cultura pastorale dell’Alta Valle Arroscia. Il corteo rievoca il rientro dei pastori e delle greggi dai pascoli montani, mantenendo viva una tradizione strettamente connessa alla storia e all’identità del territorio. A vincere il Palio è stata la malga di Monesi. Ad accogliere Lombardi il sindaco Graziano Floccia.



Ultima tappa a Camporosso, nell’ambito dei festeggiamenti per la Festa del Padre Santo, dove si è svolta la 64ª Sagra dei Barbagiuai, dedicata a uno dei piatti più riconoscibili della tradizione gastronomica del Ponente ligure e diventata, nel corso di oltre sessant’anni, uno degli appuntamenti più radicati nella comunità. Qui l’assessore ha incontrato il sindaco Davide Gibelli. Presenti anche l’assessore al Turismo del Comune di Camporosso Rosella Gastaldo e i consiglieri regionali Veronica Russo e Walter Sorriento.



In tutti gli eventi erano inoltre presenti numerosi sindaci e amministratori dei Comuni e delle vallate del territorio, a conferma della forte partecipazione istituzionale agli appuntamenti.



“Tre manifestazioni diverse che raccontano però la stessa Liguria: comunità capaci di custodire nel tempo le proprie tradizioni e trasformarle in occasioni per far conoscere e vivere il territorio - dichiara l’assessore regionale al Turismo e al Tempo libero Luca Lombardi -. A Badalucco, Mendatica e Camporosso troviamo tre espressioni autentiche dell’identità dell’entroterra imperiese: l’enogastronomia, la cultura pastorale, le feste popolari e soprattutto il lavoro di tante persone che continuano a tramandare questo patrimonio di generazione in generazione”.



“È proprio questo il valore degli Eventi Autentici Liguri: sostenere appuntamenti che nascono dai territori e che, oltre a mantenere vive le tradizioni, diventano strumenti concreti di promozione turistica. Portano visitatori nei borghi, generano movimento per le attività locali e offrono nuove ragioni per scoprire l’entroterra anche al di fuori dei periodi di maggiore affluenza. Ringrazio i Comuni, la Pro Loco di Badalucco, la Pro Loco Mendatica APS, l’Associazione Volontari Antincendio e Protezione Civile di Camporosso e i tantissimi volontari che rendono possibili queste manifestazioni: sono loro i primi ambasciatori dell’identità dei nostri territori e un tassello fondamentale della Liguria che vogliamo far vivere 365 giorni l’anno”, conclude Lombardi.