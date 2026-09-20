"Da Pontida per l'autonomia": la Lega Liguria in 500 al raduno guidato dal segretario regionale Edoardo Rixi

La Lega Liguria è presente a Pontida con una delegazione numerosa, guidata dal segretario regionale Edoardo Rixi. Secondo quanto riferito dal partito, sono almeno 500 tra militanti, simpatizzanti, amministratori e dirigenti provenienti da tutto il territorio ligure a prendere parte al raduno, un dato che per la Lega conferma la forza e la vitalità del movimento in Liguria e il legame con una comunità politica che, da Pontida, continua a portare avanti battaglie ritenute concrete per i territori.

Al centro dell'intervento della Lega Liguria torna ancora una volta il tema dell'autonomia, già protagonista nel dibattito del Consiglio regionale ligure. Un risultato che il partito definisce importante, frutto dell'impegno della Lega e del centrodestra, e che ora, secondo la nota, dovrà tradursi in una maggiore capacità decisionale per il territorio, sia nella gestione delle risorse sia nella pianificazione delle infrastrutture e delle priorità strategiche.

«La Liguria non viene a Pontida per assistere», si legge nella nota del partito, che rivendica la necessità di dare seguito concreto al percorso avviato: l'autonomia, secondo la Lega Liguria, va ora attuata e trasformata in opportunità reali per cittadini, imprese e amministrazioni locali.