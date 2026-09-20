Regione Liguria apre i bandi 2026 per le borse di studio: sostegno ampliato a studenti e famiglie

Regione Liguria apre i nuovi bandi per le borse di studio scolastiche 2026, destinate agli studenti residenti in Liguria delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, statali e paritarie.



Le domande potranno essere presentate dal 28 settembre al 30 novembre 2026.

Due le tipologie di contributo previste: le borse di studio destinate a sostenere le spese di iscrizione e frequenza scolastica, rivolte agli studenti delle scuole primarie, medie e superiori, e quelle relative alle spese per l’acquisto dei libri di testo, destinate agli studenti delle scuole medie e superiori.

L’importo massimo della borsa di studio varia in base all’ordine scolastico ed è pari a 600 euro per la scuola primaria, 800 euro per la scuola secondaria di primo grado e 1.100 euro per la scuola secondaria di secondo grado.



“Garantire il diritto allo studio significa creare le condizioni affinché ogni ragazzo possa costruire il proprio percorso senza che le difficoltà economiche della famiglia diventino un ostacolo – dichiara la vicepresidente di Regione Liguria e assessore alla Scuola Simona Ferro –. Per questo abbiamo scelto negli anni di ampliare progressivamente la platea dei beneficiari, portando la soglia massima reddituale di accesso a 50 mila euro e aumentando fino al 60% la quota delle spese rimborsabili. Una scelta precisa, che ha già prodotto risultati concreti: abbiamo registrato un incremento del 50% dei vincitori delle borse per iscrizione e frequenza e del 25% per quelle destinate ai libri di testo”.



“Sostenere gli studenti significa sostenere anche le loro famiglie e investire sul futuro della Liguria – prosegue Ferro –. La scuola deve essere un luogo di opportunità, crescita e valorizzazione delle capacità di ciascuno. Continueremo quindi a lavorare per rendere gli strumenti regionali sempre più accessibili e semplici da utilizzare, accompagnando le famiglie e rafforzando concretamente il diritto allo studio”.



Tra le novità di quest’anno anche un ulteriore passo avanti nella digitalizzazione delle procedure: oltre agli studenti residenti nel Comune di Genova, la procedura informatizzata viene estesa anche a quelli residenti nei Comuni di Savona e La Spezia.

Le istruzioni e i moduli necessari alla presentazione delle domande sono disponibili presso gli istituti scolastici e sui portali di Regione Liguria e Aliseo.

Per informazioni e chiarimenti è inoltre disponibile il call center 840 848028, operativo dal 28 settembre al 30 novembre 2026, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 30 novembre 2026.