Lombardi e Scajola alla 54ª edizione del Festival dello Stoccafisso: "Badalucco simbolo di tradizione, identità e valorizzazione dell’entroterra"

Gli assessori regionali Luca Lombardi e Marco Scajola hanno partecipato ieri, sabato 19 settembre, alla 54ª edizione del Festival dello Stoccafisso di Badalucco, storico appuntamento della Valle Argentina dedicato a uno dei piatti simbolo della tradizione locale, lo stoccafisso “a baücôgna”. La manifestazione rientra tra gli Eventi Autentici Liguri e rappresenta ogni anno un’occasione di valorizzazione del borgo, delle sue tradizioni e dell’entroterra.



“Manifestazioni come il Festival dello Stoccafisso raccontano perfettamente il significato degli Eventi Autentici Liguri: tradizioni che una comunità custodisce nel tempo e che diventano occasioni per far conoscere i nostri borghi e il nostro entroterra - dichiara l’assessore al Turismo e al Tempo libero Luca Lombardi -. Badalucco, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e uno dei Borghi più Belli d’Italia, è un esempio di come identità, tradizioni ed enogastronomia possano diventare veri elementi di attrazione turistica. Cinquantaquattro edizioni rappresentano un patrimonio importante non soltanto per il paese, ma per tutta la Valle Argentina: attraverso un piatto simbolo come lo stoccafisso “a baücôgna” si raccontano una comunità, la sua storia e un territorio che ha molto da offrire durante tutto l’anno. Valorizzare questi appuntamenti significa tenere viva l’identità dei territori e, allo stesso tempo, creare nuove occasioni di visita, rafforzando quel legame tra costa ed entroterra sul quale stiamo lavorando per una Liguria sempre più da vivere 365 giorni l’anno. Ringrazio la Pro Loco, il Comune, i volontari e tutti coloro che continuano a portare avanti questa tradizione”.



“Il Festival dello Stoccafisso rappresenta una delle tradizioni più autentiche della Valle Argentina e un appuntamento capace di raccontare l’identità di Badalucco attraverso il buon cibo, la cultura e la partecipazione della comunità - dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Arrivato alla sua 54ª edizione, continua a richiamare visitatori da tutta la Liguria e non solo, valorizzando il territorio e le sue eccellenze. È particolarmente significativo vedere questa importante sagra protagonista proprio in piazza Marconi, uno dei luoghi simbolo dell’evento, riqualificata grazie a un importante finanziamento di Regione Liguria nell’ambito della rigenerazione urbana. Un intervento che dimostra concretamente come investire sugli spazi dei nostri borghi significhi restituirli alla comunità, renderli più vivi e creare luoghi capaci di ospitare iniziative che valorizzano il territorio. A Badalucco, tra gli interventi già realizzati e quelli in corso o di prossima realizzazione nel centro storico, l’investimento complessivo raggiunge circa 850 mila euro, un segnale concreto dell’attenzione che Regione Liguria riserva ai Comuni dell’entroterra, sostenendone la crescita e la valorizzazione”.



In serata gli assessori Lombardi e Scajola hanno poi partecipato alla cena di gala in piazza Duomo, nell’ambito del programma del Festival.