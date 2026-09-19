MareCultura, Piana e Lombardi a Sanremo: "Longevità, qualità della vita e territorio, un modello da valorizzare tutto l'anno" (Foto)

Gli assessori regionali Alessandro Piana e Luca Lombardi hanno partecipato questa mattina a Pian di Nave, a Sanremo, alla quinta edizione di MareCultura, la manifestazione promossa da CNA Imperia che quest’anno ha come filo conduttore "Dove il mare incontra la longevità". Al centro dell’appuntamento il rapporto tra qualità della vita, alimentazione, movimento, turismo, imprese e territorio, con la presentazione del Liguria Longevity Project.



"La Liguria ha tutte le caratteristiche per diventare sempre più un vero laboratorio della longevità attiva e del benessere - dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana -. Vivere più a lungo deve significare soprattutto vivere meglio, e il nostro territorio può offrire un contributo importante grazie a una combinazione straordinaria di clima, mare, entroterra, attività outdoor, qualità delle produzioni e stile di vita mediterraneo. Le nostre eccellenze agroalimentari, dall’Olio Riviera Ligure DOP al Basilico Genovese DOP fino alle Olive Taggiasche Liguri IGP, non rappresentano soltanto prodotti di qualità, ma raccontano un modello fatto di alimentazione, territorio, tradizioni e convivialità."



"Il tema della longevità assume in Liguria un significato particolarmente importante - dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi -. Quasi il 30% della nostra popolazione ha più di 65 anni e, secondo Eurostat, la Liguria è la regione dell’Unione europea con l’età mediana più elevata, pari a 52,3 anni. Un dato che non deve essere letto soltanto dal punto di vista demografico, ma che può diventare uno stimolo per ragionare sul valore di uno stile di vita sano e attivo e, più in generale, sulla qualità della vita. La Liguria offre caratteristiche particolari: in pochissimi chilometri possiamo passare dal mare alla montagna, dalle spiagge ai sentieri, dalle località costiere ai borghi dell’entroterra. Il clima permette di praticare attività all’aria aperta durante gran parte dell’anno, mentre alimentazione, produzioni locali, sport, socialità e contatto con la natura sono elementi che contribuiscono a costruire un modello di benessere e di vita attiva. Negli ultimi anni, inoltre, la Liguria ha registrato saldi migratori positivi dall’Italia e dall’estero, a conferma della capacità del nostro territorio di continuare ad attrarre nuovi residenti. Questa qualità della vita può diventare sempre più anche una componente della nostra offerta turistica. La Liguria è già la terza regione italiana per presenze turistiche nei borghi e nell’entroterra, dietro Trentino-Alto Adige e Toscana, e questo dimostra quanto sia forte la ricerca di esperienze legate all’autenticità, all’outdoor, all’enogastronomia e al benessere. MareCultura e il Liguria Longevity Project possono contribuire a raccontare una Liguria nella quale venire non soltanto per trascorrere una vacanza, ma per vivere esperienze legate al benessere e al territorio durante tutto l’anno”.