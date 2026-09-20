Scajola inaugura la nuova autorimessa e il magazzino viveri della Croce Rossa di Imperia: "Un presidio fondamentale restituito alla comunità"

L’assessore regionale Marco Scajola ha portato oggi i saluti istituzionali della Regione Liguria in occasione della cerimonia di inaugurazione della nuova autorimessa e del magazzino per la distribuzione alimentare della Croce Rossa di Imperia, realizzati dopo il grave incendio che il 12 novembre 2025 aveva danneggiato la precedente struttura. La ricostruzione è stata resa possibile grazie alle donazioni di cittadini, enti e realtà del territorio, che hanno sostenuto la Croce Rossa permettendo di ripristinare spazi fondamentali per le attività di soccorso e assistenza.

Si tratta di una sede storica e di un presidio importante non solo per la città di Imperia, ma per l’intero territorio ligure, da sempre punto di riferimento per le attività di soccorso, assistenza e solidarietà. La nuova autorimessa consentirà di mettere in sicurezza e rendere immediatamente disponibili i mezzi di soccorso utilizzati quotidianamente dai volontari, mentre il nuovo magazzino viveri permetterà di rafforzare il servizio di distribuzione alimentare rivolto alle famiglie e alle persone in difficoltà.



“Quella di oggi è una giornata importante per la Croce Rossa di Imperia e per tutta la comunità – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Dopo il grave incendio dello scorso novembre, la possibilità di inaugurare nuovamente spazi dedicati al soccorso e all’assistenza rappresenta un risultato significativo, reso possibile dalla straordinaria mobilitazione di cittadini, enti e realtà del territorio. La nuova autorimessa permetterà di custodire e rendere subito disponibili i mezzi necessari alle attività di soccorso, mentre il magazzino viveri rafforzerà un servizio fondamentale per tante famiglie in difficoltà. Voglio rivolgere un ringraziamento particolare al presidente della Croce Rossa di Imperia Giuseppe Giannattasio, per l’impegno e il lavoro portato avanti in questi mesi, insieme a tutti i volontari e a coloro che hanno contribuito alla ricostruzione. Il loro impegno quotidiano rappresenta un punto di riferimento prezioso per la nostra comunità e dimostra quanto la solidarietà e la collaborazione possano tradursi in un aiuto concreto per chi ha più bisogno. Come Regione Liguria siamo vicini a tutte le realtà che operano ogni giorno al servizio delle persone e del territorio”.

Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, il presidente regionale della Croce Rossa Italiana Luca Bracco e il presidente nazionale Rosario Maria Gianluca Valastro, a testimonianza dell’importanza della nuova struttura per la Croce Rossa e per il territorio imperiese.