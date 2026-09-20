Scajola e Lombardi alla Festa Patronale di San Maurizio e alla Sagra dei Fagioli: Conio celebra tradizioni e comunità

Gli assessori regionali Marco Scajola e Luca Lombardi hanno preso parte oggi a Conio, alla Festa Patronale di San Maurizio e alla tradizionale Sagra dei Fagioli, appuntamento particolarmente sentito dalla comunità e occasione di incontro, condivisione e valorizzazione delle tradizioni locali.

La ricorrenza, promossa dall’associazione A Toa de San Muixiu, ha visto protagonisti i prodotti e i sapori della tradizione, insieme a musica e balli, in una giornata che ha richiamato residenti e visitatori e che ha celebrato l’identità e la vitalità del borgo.



“Essere presenti in occasioni come questa significa essere vicini alle nostre comunità – dichiara l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola -. La Festa di San Maurizio e la Sagra dei Fagioli sono momenti di aggregazione che raccontano l’identità autentica di Conio e del territorio, rafforzano il senso di appartenenza e contribuiscono concretamente a mantenere vivi i nostri borghi. Dietro a queste iniziative ci sono l’impegno e la passione di tante persone, associazioni e volontari che dedicano tempo ed energie alla propria comunità. Regione Liguria continuerà a essere al fianco dei Comuni e di tutte le realtà locali che lavorano ogni giorno per valorizzare l’entroterra e preservarne l’identità, perché sostenere queste iniziative significa investire nella vitalità e nel futuro dei nostri territori”.



“Eventi come la Festa di San Maurizio e la tradizionale Sagra dei Fagioli rappresentano un patrimonio importante per le comunità dell’entroterra e un’occasione concreta per far conoscere borghi, tradizioni e prodotti del territorio - dichiara l’assessore regionale al Turismo e al Tempo libero Luca Lombardi -. Conio racconta bene quella Liguria autentica che vive attraverso le proprie feste, il lavoro delle associazioni e dei volontari e la capacità di custodire nel tempo appuntamenti profondamente legati alla storia del paese. Valorizzare queste manifestazioni significa mantenere vive le comunità, creare nuove occasioni di visita e contribuire a far scoprire l’entroterra durante tutto l’anno. Ringrazio il Comune e l’Associazione “A Toa de San Muixiu”, insieme a tutti coloro che continuano a portare avanti questa tradizione”.