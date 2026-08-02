Bordighera Domani definisce i rappresentanti nelle quattro commissioni consiliari permanenti

Il capogruppo consiliare di Bordighera Domani, Elisa Vagnetti, ha designato i rappresentanti del gruppo che prenderanno parte alle quattro commissioni consiliari permanenti del Comune di Bordighera e saranno chiamati a esaminare e approfondire i principali temi amministrativi della città. La composizione definitiva degli organismi sarà completata con la nomina dei consiglieri indicati dalle minoranze.

Per la I Commissione Consiliare Affari Generali e Programmazione sono stati designati come membri effettivi Sandra Silvestri, Elisa Vagnetti e Annastella Merlo. I supplenti saranno Massimiliano Di Vito, Alessandro Albanese e Gianluca Gazzano, mentre l'esperto individuato è Mauro Bozzarelli.

Nella II Commissione Consiliare Urbanistica, Lavori Pubblici e Ambiente i membri effettivi saranno Gianluca Gazzano, Pierpaolo Guglielmi e Massimiliano Di Vito. I supplenti designati sono Annastella Merlo, Alessandro Albanese e Federico Bertaina. L'esperto nominato è Walter Scaringella.

Per la III Commissione Consiliare Sanità, Salute, Sociale e Sport sono stati indicati come membri effettivi Giuseppe Trucchi, Massimiliano Di Vito e Barbara Bonavia. In qualità di supplenti sono stati designati Sandra Silvestri, Pierpaolo Guglielmi e Annastella Merlo, mentre l'esperta sarà Jessica Pullino.

Infine, la IV Commissione Consiliare Turismo e Cultura, Commercio, Artigianato, Agricoltura ed Enogastronomia vedrà come membri effettivi Alessandro Albanese, Gianluca Gazzano e Federico Bertaina. I supplenti saranno Giuseppe Trucchi, Elisa Vagnetti e Barbara Bonavia. L'esperto designato è Pasquale Putrino.