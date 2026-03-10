Vallecrosia, apre il parcheggio tra via San Vincenzo e via Giovanni XXIII. Perri: "Dato lustro a un'area degradata" (Foto e video)

E' stato ufficialmente aperto questa mattina il nuovo parcheggio tra via San Vincenzo e via Giovanni XXIII a Vallecrosia.

Un intervento molto atteso dagli abitanti della zona che, come previsto dal cronoprogramma, si è concluso ieri. Da oggi, cittadini e turisti, potranno così usufruire di 65 posti auto e diversi parcheggi per le moto. "Un'opera iniziata e conclusa da noi" - afferma il sindaco Fabio Perri - "Abbiamo iniziato e finito nella data che ci eravamo prefissati. Questo parcheggio da troppi anni era sterrato e in stato di abbandono. Il parcheggio oggi, invece, è pulito, ordinato e con decoro. Si potrà entrare nel parcheggio sia da via Giovanni XXIII sia da via San Vincenzo ma l'uscita sarà consentita esclusivamente in via San Vincenzo. E' una grande risorsa per la città, abbiamo dato lustro a un'area degradata. Un investimento di circa 80mila euro che ha portato avanti in maniera molto attenta, precisa e puntuale il vicesindaco Quesada. Noi interveniamo esclusivamente per il bene dei cittadini, vogliamo guardare al futuro con una visione proiettata verso il decoro e la bellezza per avere, come detto in campagna elettorale, una città bella, vivace e verde".

L'intervento, reso possibile grazie al lavoro sinergico tra il sindaco e assessore al bilancio Fabio Perri e il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Cristian Quesada, ha riqualificato così il parcheggio sterrato che da anni era in condizioni di degrado. "Con il sindaco Perri abbiamo condiviso che dovevamo intervenire su questo parcheggio che era da troppi anni in una situazione di degrado" - sottolinea il vicesindaco Cristian Quesada - "Abbiamo destinato circa 80mila euro per questo intervento e siamo partiti con i lavori, che sono stati eseguiti con grande attenzione. Durante i lavori il parcheggio è stato chiuso soltanto in parte per consentire comunque ai cittadini di poter parcheggiare, è stato poi chiuso totalmente solo per consentire i lavori di asfaltatura. Nell'area riqualificata abbiamo prestato attenzione anche alla colonia felina dedicandogli uno spazio adeguato. Un parcheggio nel pieno centro della città che finalmente viene sanato. L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di ridare dignità a tutte quelle aree che in questo momento sono degradate e dare servizi ai cittadini. Da oggi i cittadini del quartiere potranno usufruire del nuovo parcheggio e apprezzare il lavoro fatto".