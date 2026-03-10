Sanremo festeggia i 91 anni del professor Giovanni Mangione, anima del folklore e della vita sociale cittadina

Quella di domani è una data speciale per la città di Sanremo: il professor Giovanni Mangione festeggia il traguardo dei 91 anni, continuando a essere una presenza attiva e appassionata nella vita culturale e sociale del territorio. Storico fondatore del gruppo folcloristico Interfolk, Mangione è stato anche presidente della Banda folcloristica Canta & Sciuscia, contribuendo per decenni alla valorizzazione delle tradizioni popolari e alla diffusione della cultura folklorica locale.

Il suo impegno non si è limitato al mondo artistico. Nel corso degli anni ha dedicato tempo ed energie anche alla comunità, animando gruppi parrocchiali e assumendo il ruolo di responsabile del centro per anziani Lina Lanteri, diventando un punto di riferimento per molte generazioni di sanremesi. Nonostante l’età, Mangione continua a essere protagonista della vita cittadina con entusiasmo e spirito di servizio. «A 91 anni è ancora in piena attività e non ha alcuna intenzione di fermarsi», raccontano con affetto amici e collaboratori che lo accompagnano nelle numerose iniziative culturali e sociali.

Proprio per questo, tra chi lo conosce e ne apprezza l’impegno, si fa strada l’idea che la città di Sanremo possa riconoscere ufficialmente il suo contributo, maturato in decenni di attività artistica, sociale e culturale. Un percorso lungo una vita, durante il quale il professor Mangione ha dato molto alla comunità, diventando una figura simbolo del folklore e dell’associazionismo cittadino.