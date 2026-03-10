Vallecrosia, qualifica di operatore socio sanitario: corso gratuito Oss al Cnos-Fap (Foto)

Corso gratuito O.S.S. al Cnos-Fap di Vallecrosia. Sono aperte le iscrizioni per l'acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario - Cod. ISTAT 5.3.1.1.0.

"Il titolo del corso, completamente gratuito, è professione OSS 2" - fanno sapere dal Cnos-Fap - "E' un corso in partenariato con l'azienda sociosanitaria ligure n. 1 della durata di 1000 ore, cioè circa 18 mesi, che si terrà nella sede del Cnos-Fap a Vallecrosia. Sarà suddiviso in 550 ore di teoria più 450 ore di tirocinio pratico svolto sia in ambito sociale (strutture del territorio) che in ambito sanitario (reparti ospedalieri). Assenze consentite fino al 10 per cento del totale. Il titolo di studio sarà assolvimento obbligo di istruzione".

"I destinatari del corso sono 30 utenti disoccupati, inoccupati e inattivi con età superiore ai 18 anni residenti o domiciliati in Liguria" - sottolineano - "Le iscrizioni sono aperte fino alle 12 del 29 aprile 2026. Per iscriversi è necessario compilare la domanda presso il nostro ente Cnos-Fap. E' prevista una selezione per determinare la graduatoria e formare la classe".