A Sanremo il primo Pride d’Italia: un documentario di ARTE racconta la storica protesta LGBT+ del 1972

La storia dell’attivismo LGBT+ italiano passa da Sanremo. Il 5 aprile 1972 un piccolo gruppo di attivisti scese in strada per protestare contro il “Congresso internazionale di sessuologia”, organizzato dal CIS – Centro Italiano di Sessuologia. Tra i protagonisti della contestazione figuravano Angelo Pezzana e Mario Mieli, che insieme ad altri attivisti decisero di manifestare contro un convegno che, secondo loro, trattava l’omosessualità come una patologia. Il congresso si svolgeva dal 5 all’8 aprile presso il Casinò di Sanremo, ma fu accompagnato da una protesta destinata a entrare nella storia.

Quella mobilitazione è infatti ricordata come la prima manifestazione pubblica dell’orgoglio omosessuale in Italia, talvolta definita anche come “il primo Pride d’Italia”. A oltre cinquant’anni di distanza, il canale televisivo pubblico franco-tedesco ARTE ha deciso di dedicare a quell’evento un documentario, che ricostruisce le diverse fasi di quella storica protesta. Le riprese si sono svolte nel giugno 2025 e sono durate circa quattro ore. Il set ha coinvolto il Casinò di Sanremo, luogo simbolo dell’evento del 1972, e la sede di M.I.A. Arcigay Imperia, associazione che ha collaborato alla ricostruzione storica.

Il documentario sarà trasmesso in prima visione assoluta domani alle 17.20 su ARTE. Nei giorni successivi sarà inoltre disponibile online sul sito dell’emittente. Nel dare notizia dell’iniziativa, M.I.A. Arcigay Imperia ha voluto ringraziare l’emittente ARTE, la regista Sophie de Malglaive, che ha diretto i lavori insieme alla sua troupe, Marzia Taruffi e tutto il Casinò di Sanremo, per aver reso possibili le riprese nel celebre teatro che ospitò quello storico congresso del 1972.