Turismo e agroalimentare, la ricetta del Parco Alpi Liguri grazie al "Cesto del viaggiatore": cercasi produttori e artigiani

L’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri ha pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse rivolto alle aziende e agli operatori commerciali della Provincia di Imperia con sede nei Comuni coinvolti dal Progetto RivirALP “Ciclovie e Cammino tra le Alpi e il mare” del Programma Interreg Alcotra.

L’avviso riguarda la ricerca di operatori interessati a fornire prodotti artigianali locali, alimentari o derivati delle produzioni agricole del settore agroalimentare e dell’artigianato, da utilizzare per la realizzazione di “cesti del viaggiatore” che verranno distribuiti ai turisti che frequenteranno gli itinerari e i luoghi interessati dal progetto.

C’è tempo fino al 15 marzo per presentare la propria candidatura a far parte dell’elenco dei fornitori: i prodotti potranno essere di tipo alimentare a lunga conservazione (es. conserve, prodotti imbottigliati, prodotti sottolio), oppure derivati delle produzioni agricole (es. essenze, saponi, piante essiccate) o ancora prodotti di artigianato.

Il cesto consisterà in una selezione di prodotti tipici provenienti dai territori attraversati dalle Ciclovie e dai Cammini RivierALP della Liguria, del Piemonte e della Francia, distribuiti in una box di cartone con chiusura a maniglia destinata a promuovere le eccellenze agroalimentari e artigianali locali. In base alla selezione effettuata, il cesto sarà composto da prodotti che verranno inseriti a rotazione, garantendo nel tempo una varietà dell’offerta e il mantenimento della rappresentatività del territorio transfrontaliero.

“Con questa iniziativa, dichiara Alessandro Alessandri, Presidente del Parco, vogliamo continuare a valorizzare le eccellenze del nostro territorio e a offrire nuove opportunità alle realtà produttive locali. Il progetto rappresenta un esempio concreto di come sia possibile lavorare in sinergia fra Enti, operatori e comunità locali, nell’ottica di un rafforzamento del legame fra costa ed entroterra. Ciclovie e cammini rappresentano infatti uno strumento importante per promuovere un turismo sostenibile e diffuso, che contribuisca allo sviluppo economico e alla valorizzazione delle identità locali.”

Requisiti di partecipazione:

Possono partecipare al presente avviso aziende e operatori commerciali che:

- abbiano almeno una sede operativa nei seguenti Comuni attraversati dalle tratte delle Ciclovie e dei Cammini realizzati, promossi all’interno del progetto RivierALP: Airole, Apricale, Badalucco, Baiardo, Bordighera, Borgomaro, Camporosso, Castelvittorio, Castellaro, Ceriana, Cipressa, Civezza, Cosio d’Arroscia, Costarainera, Dolceacqua, Dolcedo, Imperia, Isolabona, Mendatica, Molini di Triora, Montalto-Carpasio, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pompeiana, Pornassio, Prelà, Rezzo, Riva Ligure, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Sanremo, Seborga, Soldano, Taggia, Terzorio, Triora, Vallebona, Vallecrosia, Vasia, Ventimiglia;

- siano in possesso di Partita Iva e delle necessarie autorizzazioni alla vendita previste per legge;

- siano nelle condizioni di poter contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Nel caso di prodotti alimentari: fornitura di prodotti a lunga conservazione (shelf life di almeno 6 mesi dalla data dell’ordine) in porzioni monodose; confezionamento conforme alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare.

Nel caso di prodotti artigianali: prodotti non fragili; prodotti adeguatamente imballati al fine di evitarne il danneggiamento.

Per tutti i prodotti: prodotti tipici e/o artigianali del territorio in cui insiste l’attività commerciale; prodotti inseriti sul mercato e quindi facilmente acquistabili da turisti/fruitori; valore unitario indicativo per prodotto tra Euro 5,00= ed Euro 10,00= IVA inclusa, valore che verrà definito nel dettaglio in base alle quantità acquistate; dimensione tale da poter essere inseriti all’interno in una box di dimensione indicativa in cm di 15x15x10(h).

I soggetti selezionati avranno anche la possibilità di aderire, in via prioritaria, al Club di Prodotto “RivierALP Outdoor”, rete transfrontaliera di promozione del turismo sostenibile



Informativa completa e modalità di partecipazione:

https://parconaturalealpiliguri.it/attivita-progetto-interreg-alcotra-rivieralp-cesto-del-viaggiatore/

[Progetto finanziato con fondi del P.O. Interreg Italia-Francia Alcotra 2021-2027, n. 20111 RivierALP. CUP: F81G23000260007]