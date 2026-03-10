Il Lions Club Sanremo Matutia celebra 38 anni di attività e accoglie la visita del Governatore Mauro Imbrenda (foto)

Presso il Grand Hotel del Mare di Bordighera il Lions Club Sanremo Matutia ha festeggiato 38 anni di fondazione e la visita al Club del Governatore del Distretto 108 ia3 Mauro Imbrenda.

Il Club è stato fondato il 7 marzo 1988 da 22 donne che avevano già un’esperienza lionistica facendo parte del Lioness Club Sanremo. Nel corso degli anni sono entrati nel sodalizio anche gli uomini che ora sono parte integrante del club e insieme si dedicano alle attività verso i giovani i bisognosi , i non vedenti, gli anziani e al sostegno di istituzioni pubbliche.

Il Governatore si è complimentato con il presidente Gianni Ostanel ed i soci per tutte le attività di servizio che sono state portate a termine dall’inizio dell’anno e per quelle che ancora devono essere completate entro la fine di giugno.

Nel suo discorso ai presenti ha sottolineato che per poter dedicare tanto tempo e risorse i lions devoro servire con amore e con dedizione l’associazione che opera in tutto il mondo e lo devono fare in amicizia.

Durante la serata, condotta dal cerimoniere Distrettuale nonché socia del Matutia, Eleonora Colombi il Governatore ha spillato la socia Elena Lanteri Cravet con un distintivo speciale per il lavoro svolto lo scorso anno e il Club ha conferito il secondo il Melvin Jones al suo presidente Gianni Ostanel per l’ impegno costante nelle attività di servizio. Il MJF è la più alta onorificenza lionistica

A sua volta il Club ha offerto al Governatore un contributo per la Fondazione Lions Internazional che interviene in tutto il mondo nelle calamità naturali , nella fame nel mondo, nel cancro infantile nella vista e nella tutela dell’ambiente..

Alla serata sono intervenute molte autorità distrettuali, il past Governatore Enzo Benza in rappresentanza del Club padrino Sanremo Host, la 1^ vice Governatore Nicoletta Nati, la Presidente di Circoscrizione Marina Rulfi, la Presidente di Zona Erika Demaria, l’officer multidistrettuale Roberto Pecchinino autore di un bellissimo video che raggruppa le attività del Sanremo Matutia, molto apprezzato da tutti.

Erano inoltre presenti molti soci dei club vicini, Ventimiglia, Arma e Taggia, Bordighera ed alcuni da Monaco e da Roquebruni Menton Beausolei.

Alla fine della serata l’immancabile presentazione della torta commemorativa con la socia fondatrice M. Grazia Tacchi che con Fiorenza Lolli fanno ancora orgogliosamente parte dello storico sodalizio.