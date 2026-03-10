 / Solidarietà

Il Lions Club Sanremo Matutia celebra 38 anni di attività e accoglie la visita del Governatore Mauro Imbrenda (foto)

Al Grand Hotel del Mare una serata tra riconoscimenti, impegno di servizio e storia del Club fondato nel 1988: premiati Elena Lanteri Cravet e il presidente Gianni Ostanel, presenti numerose autorità lionistiche

Presso il Grand Hotel del Mare di Bordighera il Lions Club Sanremo Matutia ha festeggiato 38 anni di fondazione e la visita  al Club del Governatore del Distretto 108 ia3 Mauro Imbrenda.

Il Club è stato fondato il 7 marzo 1988 da 22 donne che avevano già un’esperienza lionistica facendo parte del Lioness Club Sanremo. Nel corso degli anni sono entrati nel sodalizio anche gli uomini  che ora sono parte integrante del club e insieme si dedicano alle attività verso i giovani i  bisognosi , i non vedenti,  gli anziani e al  sostegno di istituzioni pubbliche.

Il Governatore  si è complimentato con il presidente Gianni Ostanel ed i soci per tutte le attività di servizio che sono state portate a termine dall’inizio dell’anno e per quelle che ancora devono essere completate entro la fine di giugno.

Nel suo discorso ai presenti ha sottolineato che per poter dedicare tanto tempo e risorse i lions devoro servire con amore e con dedizione  l’associazione che opera in tutto il mondo  e lo devono fare in amicizia.

Durante la serata, condotta dal cerimoniere Distrettuale  nonché socia del Matutia,  Eleonora Colombi il Governatore  ha spillato la socia Elena Lanteri Cravet  con un distintivo  speciale per il lavoro svolto lo scorso anno e il Club  ha conferito il secondo  il Melvin Jones  al suo presidente Gianni Ostanel  per l’ impegno costante nelle  attività di servizio. Il MJF è la più alta onorificenza lionistica

A sua volta il Club ha offerto al Governatore un contributo per la Fondazione  Lions Internazional  che interviene in tutto il mondo nelle calamità naturali , nella fame nel mondo, nel cancro infantile  nella vista e nella tutela dell’ambiente..

Alla serata sono intervenute molte autorità distrettuali, il past Governatore Enzo Benza in rappresentanza del Club padrino Sanremo Host, la 1^ vice Governatore Nicoletta Nati, la Presidente di Circoscrizione Marina Rulfi, la Presidente di Zona Erika Demaria, l’officer multidistrettuale Roberto Pecchinino autore di un bellissimo video che raggruppa  le attività del Sanremo Matutia, molto apprezzato da tutti.

Erano inoltre presenti molti soci dei club vicini, Ventimiglia, Arma e Taggia, Bordighera ed alcuni da Monaco e da Roquebruni Menton  Beausolei.

Alla fine della serata l’immancabile  presentazione della torta commemorativa con  la   socia fondatrice M. Grazia Tacchi che  con Fiorenza Lolli fanno ancora orgogliosamente  parte dello storico  sodalizio.

