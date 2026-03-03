Settimana sanremese da record per il Gaslini: 50 mila euro raccolti con il ranuncolo “Giannina”

La settimana della musica italiana si è conclusa con un successo straordinario per l’Istituto Gaslini di Genova, che ha partecipato per la prima volta agli eventi collaterali del Festival, portando il progetto del Nuovo Gaslini nel cuore del Festival di Sanremo. Il momento culminante di questo percorso è avvenuto sul palco dell’Ariston durante la serata dei duetti, quando il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha presentato a milioni di telespettatori in mondovisione il ranuncolo Pon Pon® “Giannina”, in occasione della premiazione dei vincitori della serata, Ditonellapiaga e Tony Pitony, il fiore ibridato appositamente per i piccoli pazienti dell’ospedale da Biancheri Creazioni, azienda del territorio sanremese.

“Il fiore che porto all'occhiello è il ranuncolo Giannina, nato appositamente per l'Istituto Gaslini di Genova: bianco come il colore dei bambini, verde come la speranza dei bambini che entrano in ospedale e vogliono uscire sani. Il Gaslini sta facendo fundraising a Sanremo: stiamo costruendo il Nuovo ospedale, il nuovo dipartimento che sarà un'eccellenza mondiale per la cura dei bambini".

Come spiegato dal presidente Bucci, il ranuncolo Giannina, non è solo un omaggio floreale ma il simbolo del rinnovamento dell'Istituto e dell’unicità di ogni bambino. Presso il corner Gaslini, presente per tutta la durata del Festival in via Escoffier, vicino alla statua di Mike Bongiorno, reso possibile grazie a Comune di Sanremo e Rai Pubblicità, è stato presentato il progetto del Nuovo Gaslini – in costruzione - e offerti 3000 ranuncoli Giannina per raccogliere fondi a favore del nuovo ospedale tramite la sua fondazione per il fundraising Gaslininsieme Ets.

Tante le istituzioni solidali con il Gaslini: dal sindaco di Sanremo Alessandro Mager, con l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni e il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande, che hanno partecipato alla Charity Night e hanno fatto visita al Corner Gaslini, come gli assessori regionali Alessandro Piana, Simona Ferro, Luca Lombardi e il parlamentare Gimmi Cangiano.

Raccolti 50 mila euro grazie alla Charity Night a bordo di Costa Toscana e all’offerta dei ranuncoli

L’attenzione e la partecipazione di artisti e ospiti hanno contribuito a rendere la settimana sanremese un’occasione speciale per promuovere il progetto del Nuovo Gaslini e la raccolta fondi. Tra i momenti centrali della presenza del Gaslini a Sanremo, si è svolta anche una Charity Night a bordo della nave della musica Costa Toscana, organizzata con il supporto di Costa Crociere, Socio Sostenitore di Gaslininsieme, che ha registrato il tutto esaurito già diversi giorni prima dell’evento. La serata ha visto anche la speciale partecipazione del Maestro Iginio Massari, che ha creato un dolce a forma di ranuncolo Giannina, e il riconoscimento di ambassador Gaslini ad Alberto Biancheri, fondatore e titolare della Biancheri Creazioni.

L’attenzione da parte di tutti i visitatori durante la manifestazione si è tradotta in un aiuto concreto: in totale sono stati raccolti 50 mila euro, interamente destinati al progetto del Nuovo Gaslini. Un risultato reso possibile anche dal supporto di ambassador e amici del Gaslini come Vanni Oddera con le Principesse della mototerapia. i Supereroi per Voi, Mattia Villardita - Spiderman e i SEA Supereroi Acrobatici che hanno animato il corner Gaslini nella settimana sanremese. Tante le visite di personaggi amati dal pubblico, come Paolo Ruffini, Denny Mendez e Elisabetta Dami con il suo Geronimo Stilton.

Gli artisti in gara al Corner Gaslini

Il ranuncolo Giannina è stato il filo conduttore che ha unito musica e solidarietà. Tra i protagonisti dell'ultima giornata, un caloroso riconoscimento va a Fulminacci, vincitore del Premio della Critica "Mia Martini" con il brano “Stupida sfortuna”. L'artista, dopo essersi esibito in un emozionante set acustico proprio nei pressi del corner Gaslini, ha ricevuto lo speciale bouquet di Giannina, simbolo del percorso di crescita che l’ospedale sta vivendo.

Un bellissimo bouquet di Giannina era già stato consegnato dal presidente dell’Istituto Gaslini e di Gaslininsieme ETS Edoardo Garrone a Serena Brancale nella Sala Stampa dell’Ariston, in occasione del conferimento del Premio Lunezia per Sanremo 2026, per il testo della sua: “Qui con te”. Durante la settimana, il messaggio di speranza del Gaslini è stato condiviso anche da molti altri artisti in gara che hanno ricevuto il ranuncolo Giannina o visitato il corner, tra cui Sayf, Mara Sattei e Leo Gassman.