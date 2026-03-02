Lions Club Ventimiglia: prevenzione della vista nelle scuole e una “cena al buio” per l’inclusione

Il Lions Club Ventimiglia conferma ancora una volta il proprio impegno concreto verso il territorio e, in particolare, verso le persone che vivono difficoltà legate alla vista. La prevenzione e il sostegno ai non vedenti e agli ipovedenti restano una missione centrale dei Lions, tradotta anche quest’anno in azioni reali e tangibili.

Tra i principali service realizzati spicca il progetto dedicato alla prevenzione dell’ambliopia, il cosiddetto “occhio pigro”. Sono stati effettuati controlli visivi gratuiti in tutte le scuole materne di Ventimiglia e Vallecrosia, comprese le aree dell’entroterra, ad eccezione della Val Nervia, per la quale si è in attesa delle necessarie autorizzazioni. Le visite sono state rese possibili grazie alla disponibilità del socio oculista Claudio Allavena, affiancato dalla referente per le scuole Liria Aprosio.

L’ambliopia è un disturbo che, se individuato precocemente, può essere trattato con successo. «Intervenire nei primi anni di vita può fare la differenza nello sviluppo visivo di un bambino», è il messaggio che il Club ha voluto trasmettere, promuovendo una cultura della prevenzione condivisa con famiglie e istituti scolastici.

Accanto alla prevenzione, il Lions Club Ventimiglia ha promosso anche un’importante iniziativa di sensibilizzazione: una speciale “cena al buio”, organizzata insieme al Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli, svoltasi giovedì 26 febbraio al Geppy's Bistrot. L’evento, curato dalla socia Erika Demaria con la collaborazione del titolare Dario Trucchi, ha visto la partecipazione dei ragazzi della ASD Liguria Calcio Non Vedenti, ai quali è stato devoluto l’intero ricavato della serata.

I giovani atleti non vedenti hanno servito ai tavoli, accompagnando i commensali in un’esperienza immersiva: cenare completamente al buio per comprendere, anche solo in parte, le sfide quotidiane di chi non può contare sulla vista. «Una serata intensa ed emozionante, capace di unire sport, inclusione e solidarietà», hanno commentato i partecipanti.

Il Lions Club Ventimiglia continuerà a essere presente sul territorio con progetti concreti, mettendo al centro la persona, la prevenzione e l’inclusione. Perché vedere bene significa vivere meglio — e nessuno deve sentirsi solo di fronte a una difficoltà.