Martedì Letterari, Morena Fellegara protagonista con “Misteri al Casinò di Sanremo”

Nuovo appuntamento con il ciclo “Casinò Culturae Festival” inserito nei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo. Domani, martedì 3 marzo alle ore 16.30, nella sala “Omaggio a Eugene Ferret”, la scrittrice Morena Fellegara presenterà il suo romanzo giallo “Misteri al Casinò di Sanremo” (Fratelli Frilli), vincitore della Targa Premio Casinò di Sanremo Antonio Semeria 2025. Le letture saranno curate da Loredana de Flaviis de “Il Teatro dell’Albero”. Ingresso libero sino ad esaurimento posti.

Il romanzo conduce il lettore nell’atmosfera sospesa e magnetica della casa da gioco matuziana, tra tavoli verdi, roulette e destini che si intrecciano. In quel tempo rarefatto scandito dal rituale “Les jeux sont faits” e “Rien ne va plus”, l’autrice costruisce una narrazione che mescola mistero, introspezione e suggestioni filosofiche, trasformando il Casinò in metafora delle traiettorie imprevedibili della vita.

Morena Fellegara, infermiera di professione e scrittrice per passione, è nata a Sanremo nel 1975. Ha esordito nel 2020 con “Un Pastis al Bar Marco”, noir ambientato negli anni Ottanta nel bar realmente gestito dai suoi genitori, cui sono seguiti “Il gioco degli specchi” e “Terno secco con morto”, consolidando una produzione narrativa fortemente legata al territorio e ai suoi luoghi simbolo.

Ha partecipato a diverse antologie noir e ottenuto riconoscimenti in concorsi letterari, tra cui il Premio Perinaldo 2024 per il racconto “La stella scomparsa”.

Il ciclo proseguirà giovedì 5 marzo alle ore 16.30 con l’architetto Sofia Tonegutti che presenterà l’opera “Oltre la violenza”, progetto editoriale del Centro Antiviolenza di Sanremo, un invito a riflettere e a promuovere un cambiamento culturale profondo nei linguaggi e nelle relazioni.