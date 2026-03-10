 / Eventi

Marco Maiocchi a Sanremo presenta “Esercizi di stile”: laboratorio creativo per la Cattedra di ‘Patafisica dell’Accademia della Pigna

Sabato 14 marzo in Piazza Capitolo un nuovo appuntamento con la Cattedra di ‘Patafisica: il fisico e artista milanese guiderà un laboratorio tra arte, sperimentazione e interpretazione personale.

“Esercizi di stile” curato da Marco Maiocchi

Prosegue il calendario della Cattedra di ‘Patafisica dell’Accademia della Pigna di Sanremo, che sabato 14 marzo, dalle 16:00 alle 18:30, ospiterà in Piazza Capitolo il quarto appuntamento dell’anno con il laboratorio “Esercizi di stile”, curato da Marco Maiocchi, pluri-diplomato ‘patafisico e vice-curatore in Fondazione Pata, in arrivo da Milano.

L’iniziativa arriva dopo il successo delle prime tre lezioni della stagione, affidate a Domenico Graglia, Fabio Barricalla e Alberto Pulinetti, che hanno inaugurato il secondo anno di attività della cattedra con una partecipazione significativa di pubblico e appassionati.

Il laboratorio proposto da Maiocchi invita i partecipanti a sperimentare liberamente linguaggi e tecniche artistiche. Partendo dalla visione di un brevissimo filmato pubblicitario a sfondo umoristico, i partecipanti saranno chiamati a reinterpretarlo scegliendo una tecnica espressiva – tra disegno, pittura, scultura, enigmistica, collage, origami o graffiti – e uno stile artistico – dal preistorico all’infantile, dal dada all’impressionista fino al pop – per restituire una personale rielaborazione creativa.

Fisico, docente universitario presso UNIMI e POLIMI, imprenditore e artista, Marco Maiocchi è noto per la sua intensa attività culturale e artistica. Da sempre definito un vero “rimestatore” culturale, Maiocchi porta avanti un approccio creativo in cui il valore principale non è il risultato finale, ma il piacere del processo creativo e del fare insieme.

Il secondo anno della Cattedra di ‘Patafisica, realizzato anche grazie alla partnership con Fondazione Pata, proseguirà fino a giugno con una serie di incontri, laboratori e appuntamenti che coinvolgeranno non solo Sanremo ma anche Milano e Val della Torre, ampliando il raggio d’azione del progetto culturale.

Tra i prossimi appuntamenti in programma figurano il laboratorio “Instrumenta Pataphysicae” con Freddy Colt il 21 marzo a Sanremo, dedicato alla scoperta e alla costruzione di strumenti musicali ibridi e bizzarri, e l’incontro “Letteratura potenziale” con Aldo Spinelli l’11 aprile a Milano, dedicato alla creazione di componimenti poetici e letterari basati su restrizioni formali.

Nel mese di aprile sono inoltre previsti due appuntamenti a Val della Torre con Domenico Graglia, dedicati a dialoghi e interviste sul tema “Cos’è la Patafisica?”, accompagnati da eventi espositivi e performance artistiche.

Il calendario continuerà poi a maggio con nuovi laboratori creativi dedicati al disegno, alla musica e al design sperimentale, per concludersi dal 26 al 28 giugno con il Simposio di ‘Patafisica, tre giorni di lezioni, laboratori, esposizioni e performance con ospiti provenienti da tutta Italia e dall’estero, momento conclusivo del secondo anno di attività della Cattedra.

Al termine del ciclo di incontri è prevista anche la pubblicazione a stampa degli elaborati dei partecipanti, raccolti in un volume che documenterà le attività svolte durante l’anno.

Per qualsiasi informazione supplementare è possibile scrivere a: fondazionepata@officinebrand.it oppure è possibile presentarsi 15 minuti prima delle lezioni per partecipare agli incontri.

Prossimi appuntamenti

Marzo

Sabato 21 marzo – ore 16:00 / 18:30
Accademia della Pigna, Piazza del Capitolo 1 – Sanremo (IM)
Freddy Colt – “Instrumenta Pataphysicae”
Strumenti musicali ibridi, bizzarri e futuribili: cenni a Mandolyra, Chitarrarpa e Violino-Tromba, con laboratorio per la costruzione estemporanea di strumenti musicali.

Aprile

Sabato 11 aprile – ore 16:00 / 18:30
Studio Opdipo, Via G. Previati 33 – Milano
Aldo Spinelli – “Letteratura potenziale”
Guida alla realizzazione di componimenti poetici e letterari “a restrizione”: acrostici, tautogrammi, haiku e altre forme sperimentali.

Sabato 18 aprile – ore 16:00 / 17:59
Chez Pataphysique, Piazza Municipio 11 – Val della Torre (TO)
Domenico Graglia – “Cos’è la Patafisica?”
Interviste e dialoghi con ospiti speciali.
Dalle ore 18:00 brindisi per il Finissage della mostra “Laval est Pataphysique” con performance artistiche.

Sabato 25 aprile – ore 16:00 / 17:59
Chez Pataphysique, Piazza Municipio 11 – Val della Torre (TO)
Domenico Graglia – “Cos’è la Patafisica?”
Interviste e dialoghi con ospiti speciali.
Dalle ore 18:00 Vernissage della mostra “Accademia della Pigna” con performance artistiche.

Maggio

Sabato 9 maggio – ore 16:00 / 18:30
Studio Opdipo, Via G. Previati 33 – Milano
Giovanni Ricciardi – “Disegno creativo”
Esperimenti grafici tra “crea i puntini e uniscili”, dettato grafico, disegno aumentato, sculture di carta e altre tecniche.

Sabato 23 maggio – ore 16:00 / 18:30
Studio di Architettura A. Pulinetti, Strada Canessa 4 – Sanremo (IM)
Luisa Repola – “Musica potenziale”
Esecuzioni musicali con strumenti anomali e restrizioni creative, aperto anche a chi non ha competenze musicali.

Sabato 30 maggio – ore 16:00 / 18:30
Studio di Architettura A. Pulinetti, Strada Canessa 4 – Sanremo (IM)
Alberto Pulinetti – “Progetto di un oggetto che serve anche alle giraffe”
Discussione sui principi di design e progettazione collettiva con la presenza di una “giraffa” amica.

Giugno

Venerdì 26 – Sabato 27 – Domenica 28 giugno
Simposio di ‘Patafisica
Tre giorni di lezioni, laboratori, esposizioni e performance con ospiti da tutta Italia e dall’estero, evento conclusivo del secondo anno della Cattedra di ‘Patafisica dell’Accademia della Pigna.

Il programma delle attività è suscettibile di eventuali modifiche: gli iscritti saranno informati tempestivamente in caso di variazioni.
 

Redazione

