Ventimiglia, mercato del venerdì: riduzione di un'ora dal mese di ottobre (Foto)

Mercato settimanale del venerdì a Ventimiglia ridotto di un'ora dal mese di ottobre. Una possibilità che è stata discussa durante un confronto verificatosi questa mattina in Comune tra l'Amministrazione comunale e le associazioni di categoria del commercio e degli ambulanti.

"E' stato un incontro positivo, fatto nelle sedi giuste" - commenta Dario Trucchi di Confcommercio Ventimiglia alla conclusione dell'incontro - "Abbiamo parlato degli orari del mercato del venerdì. Stiamo procedendo per la riduzione di un'ora nel mese di ottobre, che chiuderebbe perciò alle 16. Verrebbe cambiata, dunque, la stagione: dal 1° ottobre al 31 marzo. Abbiamo potuto dire la nostra. C'è una volontà dell'Amministrazione comunale di venire incontro alle esigenze dei commercianti e dei cittadini".

Nel corso della riunione, il sindaco Flavio Di Muro ha anticipato la predisposizione di un'ordinanza sindacale che prevederà una rimodulazione degli orari di vendita dal 1° ottobre al 31 marzo sino alle 16 e dal 1° aprile al 30 settembre sino alle 17. "L’incontro di oggi fa seguito alla convocazione di una apposita commissione consiliare convocata per vagliare le posizioni di tutti i gruppi consiliari, e si inserisce in un percorso di confronto costante all’interno della maggioranza, avviato ormai da diverse settimane" – dichiarano il sindaco Flavio Di Muro e il vicesindaco Marco Agosta - "Oggi abbiamo registrato, forse per la prima volta nella storia di Ventimiglia, l’apprezzamento e il parere unanime di tutte le associazioni di categoria e degli stessi ambulanti rispetto alla proposta di rimodulazione e riduzione dell’orario del mercato del venerdì".

Sono state, inoltre, discusse ulteriori problematiche, sottoposte all'attenzione del sindaco Flavio Di Muro, del vicesindaco Marco Agosta e dell'assessore Domenico Calimera, riguardanti, in particolare, i rifiuti e i parcheggi. "Per noi è un risultato positivo, siamo soddisfatti" - aggiunge Sergio Scibilia di Confesercenti - "Abbiamo aperto una discussione sui parcheggi, sulla spazzatura e i rifiuti. Abbiamo parlato dunque, pure, del funzionamento del mercato, della pulizia e di andare incontro alle esigenze dei cittadini. Ci riaggiorneremo, in seguito, per parlare della gestione di rifiuti e viabilità".

Il sindaco Di Muro ha, inoltre, ribadito l’importanza che le operazioni di sgombero, oggi previste entro un’ora dalla chiusura del mercato, vengano rigorosamente rispettate, poiché direttamente connesse alla successiva fase di pulizia delle aree. "Continuiamo a rilevare lo spargimento di rifiuti non differenziati che rallentano in maniera significativa le operazioni di pulizia da parte della Teknoservice e, conseguentemente, la riapertura di Lungoroja e del lungomare, vie di scorrimento fondamentali" – dichiarano il sindaco Flavio Di Muro e l’assessore all’Ambiente Domenico Calimera - "Siamo convinti, infatti, che la riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti o, comunque, una differenziazione adeguata già effettuata dagli ambulanti possa favorire una riapertura anticipata di tutte le vie. Monitoreremo attentamente la situazione, e provvederemo alla consegna di kit e di un apposito vademecum: a seguito di questo periodo, tolleranza zero sul corretto conferimento e stoccaggio dei rifiuti, e ciò che da esso ne consegue".

L'Amministrazione Di Muro sembra, perciò, aver trovato un accordo con le associazioni di categoria del commercio sulla riduzione dell'orario del mercato del venerdì di un'ora dal mese di ottobre, sulla verifica dell'impatto che avrà sulla città il parcheggio da novecento posti auto e di eventuali ulteriori riduzioni, sulla disciplina delle condizioni meteo avverse per la chiusura, in caso, anticipata del mercato, sul massimo rispetto dell'orario di sgombero per poter iniziare subito la pulizia dell'area in cui è collocato il mercato del venerdì, sulla distribuzione di kit e vademecum per la raccolta differenziata e su tolleranza zero dal 1° gennaio per chi non rispetterà le regole.

E', infatti, intenzione dell’Amministrazione comunale regolamentare la procedura relativa all’eventuale chiusura anticipata del mercato per condizioni meteo avverse, come avvenuto lo scorso venerdì. "Ritengo non abbia senso bloccare la città per pochissimi banchi che intendono sfidare le intemperie: l’obiettivo, in caso di maltempo, è l’accorpamento dell’area mercatale o la chiusura anticipata" – chiosa il sindaco Flavio Di Muro.