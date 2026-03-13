Bordighera, grande partecipazione all’incontro sulla “regalità sacra” degli antichi Liguri

Grande partecipazione ieri, giovedì 12 marzo, alla Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera (Imperia) per l’evento culturale “La regalità sacra presso gli antichi Liguri”, organizzato dalla FONDAZIONE “L’UOMO E IL PELLICANO”, realtà del terzo settore che dal 2023 si occupa di cultura e filantropia ispirandosi all’etica del “rispetto per la vita”, principio cardine dell’opera del medico, filantropo, teologo e musicista Albert Schweitzer (1875-1965), Premio Nobel per la Pace.

L’evento, terzo appuntamento della rassegna culturale “Sguardi dentro e fuori di noi”, è stato presentato e moderato dal Presidente della Fondazione Alberto Guglielmi Manzoni ed ha visto la partecipazione dell’antropologo culturale e scrittore Alessio Bellini.

L’incontro è iniziato raccontando l’importanza della riscoperta delle radici degli abitanti della Liguria ed ha affrontato in modo approfondito il tema della “regalità sacra”, le misteriose sepolture, i complessi sistemi politici e affascinanti miti.

Nel corso di questo dialogo sono emerse diverse curiosità riguardanti il linguaggio dei Liguri, la loro religione e la loro cultura, nonché il loro rapporto con altre popolazioni dell’antichità, come Romani, Cartaginesi e Celti. Il confronto ha così offerto al pubblico l’opportunità di riflettere sulle radici storiche e culturali del territorio.

Gli appuntamenti continueranno nei prossimi giorni con due nuovi eventi alla sede degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala (via Silvio Pellico 6, Milano).

Il 21 marzo alle ore 16.00, si terrà l’incontro “La Musica del Volto”, con il Presidente SPI Domenico Esile e il medico chirurgo estetico Florian C. Heydecker, arricchito da un intervento musicale del duo Sofija Dardi (pianoforte) e Daniel Leon (violino).

Il 28 marzo alle ore 10.30, è invece in programma l’evento musicale benefico “Musica che accoglie, sinfonie di solidarietà”, con il Trio Ecate composto da Elisa Verona (violino), Elisa Contedini (violoncello) e Marco Federico Maria Drufuca (pianoforte), a sostegno delle attività della Fondazione e dell’associazione Portami per Mano Onlus.