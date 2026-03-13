Code tra Santo Stefano e Taggia, il sindaco Conio modifica il progetto della ciclabile e riapre l’accesso verso Taggia

Le lunghe code registrate da ieri tra Santo Stefano al Mare e Taggia, causate dalla chiusura della bretella di collegamento tra l’Aurelia e l’Aurelia Bis all’ingresso della città, hanno spinto il Comune a intervenire con modifiche immediate al progetto legato alla realizzazione del bypass della pista ciclabile. Questa mattina il sindaco Mario Conio si è recato direttamente sul posto per verificare la situazione del traffico e valutare possibili correttivi. Al termine del sopralluogo ha annunciato alcune modifiche operative che dovrebbero entrare in vigore già nelle prossime ore.

«Le modifiche al traffico imposte da questo progetto sono insostenibili», ha dichiarato il primo cittadino. «In queste ore via Orella ha avuto un aumento del traffico che rende impossibile la vita dei nostri concittadini». Per alleggerire la situazione, il Comune ha deciso di intervenire su due fronti. Entro sera verrà ripristinato l’accesso in direzione Taggia dall’Aurelia per chi arriva da Imperia, una soluzione che secondo l’amministrazione dovrebbe ridurre sensibilmente i disagi alla circolazione. In alternativa, è previsto il ripristino del doppio senso di circolazione alternato sul ponte sul torrente Argentina. Una scelta che comporterà però una modifica temporanea al tracciato della ciclabile. «Tutto ciò è possibile esclusivamente andando a ridurre la larghezza del tratto di ciclabile prevista sul torrente Argentina», ha spiegato Conio.

La pista ciclabile, infatti, nel tratto di attraversamento del torrente sarà temporaneamente ridotta. Gli utenti dovranno attraversare quel segmento con la bicicletta a mano, una soluzione definita dall’amministrazione come un sacrificio temporaneo ma necessario. «Capiamo il sacrificio per gli utenti della ciclabile, ma è necessario trovare un equilibrio tra l’esigenza della pista ciclabile e quella altrettanto importante di chi ogni giorno utilizza le nostre strade», ha aggiunto il sindaco. Secondo il Comune, l’obiettivo è quello di ristabilire un equilibrio nella viabilità senza gravare ulteriormente sul traffico cittadino, garantendo allo stesso tempo la prosecuzione dei lavori.

Il primo cittadino ha infine assicurato che i disagi dovrebbero terminare in tempi brevi. «Il disagio a breve cesserà perché l’obiettivo è terminare i lavori entro sera», ha concluso. Conio ha anche ricordato che la chiusura temporanea della bretella è stata decisa per motivi di sicurezza: gli operai stanno lavorando direttamente sulla sede stradale, rendendo impossibile la convivenza con un traffico veicolare intenso.