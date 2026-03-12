Chiusura della rampa sull'Aurelia per la ciclabile, traffico in tilt tra Santo Stefano e Arma: automobilisti furiosi

Disagi pesanti nel tardo pomeriggio sulla via Aurelia in direzione Taggia, dove la chiusura della rampa per consentire i lavori legati alla pista ciclabile ha provocato lunghe code e rallentamenti per chilometri. Intorno alle 17 il traffico risultava completamente congestionato, con la coda che – secondo diverse segnalazioni – partiva già da prima di Santo Stefano al Mare e arrivava fino alla rotonda di Arma di Taggia. Una situazione che ha generato forte malcontento tra gli automobilisti, costretti a lunghi tempi di attesa.

Molti cittadini parlano di un disagio difficilmente accettabile per migliaia di persone che ogni giorno percorrono quel tratto di strada, soprattutto nelle ore di rientro dal lavoro. A preoccupare, oltre ai ritardi, è anche il possibile impatto sulla circolazione dei mezzi di emergenza, che potrebbero trovarsi bloccati nel traffico in caso di necessità. Secondo alcuni automobilisti, la situazione sarebbe stata causata dalla chiusura della rampa sull’Aurelia per fare spazio alla pista ciclabile. Una decisione che, a loro giudizio, penalizzerebbe fortemente il traffico veicolare, soprattutto considerando che i ciclisti avrebbero già a disposizione altri tratti della ciclabile.

Il tema riaccende così il dibattito sul delicato equilibrio tra mobilità sostenibile e viabilità tradizionale, con molti cittadini che chiedono soluzioni capaci di limitare i disagi per chi si sposta quotidianamente in auto, senza compromettere la sicurezza e la fluidità del traffico.