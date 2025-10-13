Grave incidente ieri pomeriggio sulla SP64 ad isolabona: è morta nella notte la 16enne Lara Lorenzini

Si è trasformato in tragedia l’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale SP64, nei pressi di Isolabona. Non ce l’ha fatta Lara Lorenzini, 16 anni, di Vallecrosia, rimasta gravemente ferita nello scontro tra uno scooter e un’autovettura. La giovane è deceduta nella notte a causa delle gravissime lesioni riportate. L’allarme era scattato intorno alle 18:09, quando si è verificato il violento impatto in un tratto particolarmente stretto della provinciale. Sul posto erano intervenuti immediatamente i soccorritori della Croce Azzurra di Vallecrosia, l’automedica Alfa 3, i vigili del fuoco, i carabinieri di Dolceacqua e la polizia locale di Isolabona.

Vista la gravità della situazione, era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Grifo 01 da Albenga, atterrato in zona per fornire assistenza medica avanzata. Le due giovani coinvolte – entrambe minorenni – erano state stabilizzate sul posto e poi trasportate d’urgenza in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, il loro scooter si sarebbe scontrato frontalmente con un’auto lungo la SP64. Una delle ragazze, Lara Lorenzini, avrebbe inoltre urtato violentemente contro un ferro sporgente da un muro a bordo strada, riportando ferite gravissime. Nonostante i tentativi dei medici di salvarla, la giovane è spirata nella notte. L’altra ragazza coinvolta avrebbe riportato traumi meno gravi e si trova ricoverata per accertamenti.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio dei carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica esatta dell’accaduto. Il traffico lungo la provinciale è rimasto rallentato per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. L’intera comunità di Vallecrosia è sotto shock per la morte di Lara, una ragazza descritta da tutti come solare e piena di vita. In molti, tra amici e conoscenti, hanno espresso il loro dolore e la loro vicinanza alla famiglia sui social.