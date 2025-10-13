"Ciao Lalla, addio angioletto": a Isolabona fiori e frasi in ricordo di Lara Lorenzini (Foto)

"Ciao Lalla, addio angioletto". Fiori e frasi sono apparse sul luogo dell'incidente stradale verificatosi ieri sera, intorno alle 18, sulla strada provinciale 64 a Isolabona che ha causato, in seguito, la morte della sedicenne Lara Lorenzini.

Sono stati lasciati dai tanti amici della giovane studentessa che, ancora increduli per ciò che è successo, hanno deciso di trascorrere la giornata nel luogo in cui la loro amata Lalla ha avuto l'incidente. Distrutti dal dolore, non si capacitano di aver perso un'amica, una compagna di scuola, così all'improvviso. "Il silenzio vale più di mille parole" - dicono e, intanto, a turno scrivono con pennarelli pensieri, frasi, messaggi e disegnano cuoricini per la loro dolce e sorridente Lalla.

Una tranquilla e serena domenica si è così conclusa in tragedia. La sedicenne stava, infatti, tornando a casa, insieme alla sorellastra dodicenne, a bordo di una moto da enduro dopo un piacevole pomeriggio trascorso alla castagnata di Buggio, frazione di Pigna, quando, secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che mentre stava sorpassando un'auto, una Panda, si sia scontrata contro un'altra auto che stava provenendo nella direzione opposta. L'impatto, inevitabile, ha fatto volare le due ragazzine. La passeggera, dopo un volo di circa otto metri, è finita contro il muro di contenimento ed è atterrata nell'erba mentre la sedicenne è volata proprio su uno dei tondini di ferro che sporgevano da un muretto a bordo della strada.

Sono scattati subito i soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, un'automedica Alfa 3, i carabinieri di Dolceacqua, i vigili del fuoco, la polizia locale e l'elisoccorso Grifo. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni, fino alle 19.30 circa, per consentire i soccorsi e i rilievi dell'incidente da parte delle forze dell'ordine.

Le due ragazze, dopo le prime cure sul posto, sono state trasportate in ospedale ma nonostante ciò alla fine la giovane Lara non ce l'ha fatta. E' morta in seguito, nella notte, probabilmente a causa delle gravi ferite riportate.