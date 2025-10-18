Lutto cittadino a Vallecrosia, fissato il funerale della 16enne Lara Lorenzini

Sarà martedì prossimo alle 15 presso la chiesa parrocchiale di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia il funerale di Lara Lorenzini, la 16enne morta a causa delle ferite riportate in seguito a un incidente stradale verificatosi domenica scorsa a Isolabona. Come annunciato dal sindaco Fabio Perri, a Vallecrosia, quel giorno, sarà proclamato il lutto cittadino.

Dopo l'autopsia, avvenuta oggi, è stata fissata la data del funerale di Lalla che lascia la mamma Piera, il papà Marco, il fratello Luca, parenti e i tanti amici che in questi giorni hanno lasciato fiori e scritto frasi sul luogo in cui si è verificato l'incidente stradale.

Domani alle 18, inoltre, verrà organizzata una fiaccolata in memoria di Lara che dalla chiesa di Maria Ausiliatrice giungerà fino in via Romana Traversa 1, dove la studentessa del Montale viveva.