Un torneo per ricordare Lara Lorenzini e Samuele Privitera: l’ISISS Fermi-Polo-Montale celebra la memoria dei suoi studenti

Un gesto semplice, ma pieno di significato: così il plesso Montale dell’ISISS Fermi-Polo-Montale ha voluto rendere omaggio alla memoria di due suoi giovani studenti, Lara Lorenzini e Samuele Privitera, scomparsi prematuramente nel corso del 2025. La notizia della morte di Lara, studentessa del plesso Montale, ha profondamente colpito l’intera comunità scolastica. Il giorno successivo alla tragica notizia, gli studenti hanno organizzato spontaneamente un momento di raccoglimento: un minuto di silenzio seguito da un lungo applauso, gesto semplice ma carico di affetto e partecipazione.

Quella di Lara non è stata purtroppo l’unica perdita che ha segnato l’Istituto. Pochi mesi prima, il 16 luglio 2025, era venuto a mancare Samuele Privitera, appena diciannovenne, in seguito a un incidente durante la prima tappa del Giro della Valle d’Aosta. Diplomatosi l’anno precedente al liceo scientifico OSA, Samuele era ricordato da docenti e compagni come un ragazzo brillante, solare e appassionato di sport.

A questi lutti si è aggiunta, il 20 settembre 2025, la scomparsa della professoressa Melita Siri, storica docente di inglese dell’Istituto, che ha lasciato un segno profondo nella memoria di colleghi e studenti. Per mantenere vivo nel tempo il ricordo di chi non c’è più, la scuola ha deciso di intitolare due tornei di pallavolo alle figure di Lara e Samuele: il torneo natalizio porterà il nome di Lara Lorenzini mentre il quello di fine anno scolastico sarà dedicato a Samuele Privitera.

L’istituto ha inoltre manifestato la volontà di promuovere ulteriori iniziative commemorative, affinché la memoria di questi giovani continui a vivere attraverso lo sport, la partecipazione e il senso di comunità che contraddistingue l’ISISS Fermi-Polo-Montale. “Ricordare significa custodire nel tempo chi ha lasciato un segno nel nostro cammino. Con questi tornei vogliamo celebrare la loro passione, la loro amicizia e il loro spirito”, hanno commentato i rappresentanti dell’Istituto.