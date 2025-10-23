Vallecrosia, aiuto concreto alla famiglia di Lara Lorenzini: scatta una raccolta fondi online per sostenere le spese legali

Scatta una raccolta fondi online per aiutare la famiglia di Lara Lorenzini a sostenere le spese legali. Dopo il funerale della sedicenne morta a causa delle ferite riportate in seguito all’incidente stradale verificatosi, lo scorso 12 ottobre, sulla strada provinciale a Isolabona, il fratello Luca, ha, infatti, aperto una raccolta fondi su Gofundme con l'obiettivo di raggiungere 6,5mila euro.

In meno di ventiquattrore sono stati già raccolti 3.343 euro grazie alla generosità e al buon cuore delle persone. "Lara aveva 16 anni, era una ragazza speciale, dal cuore d’oro che aveva un sacco di amici e familiari che le volevano bene. Amava la sua moto, suonava il pianoforte, il violino, andava bene a scuola, viveva una vita intensa e piena di sogni. Il suo più grande sogno era di diventare una dentista e vivere la vita a fianco della sua famiglia" - scrive Luca, il fratello di Lara Lorenzini su Gofundme - "La sera del 12 ottobre Lara stava tornando a casa con la sua sorellina quando fece un grave scontro con un'auto che sopraggiungeva dalla parte opposta, finendo sbalzata su un tondino di acciaio, trafiggendola al punto di perdere la vita".

"Io e mio papà siamo rimasti soli, senza la sua presenza è tutto molto difficile. La casa non è più la stessa, sentiamo la sua mancanza, il suo sorriso, la sua voce. Il nostro pensiero è sempre rivolto alla nostra piccola bambina portataci via troppo presto e per causa ingiuste" - afferma - "Abbiamo organizzato questa raccolta fondi per poter sostenere le dispendiose future spese legali. Ringraziamo anticipatamente chi donerà e chi ci sosterrà per questa grande perdita".