Domani l'autopsia sul corpo di Lara Lorenzini: si dovrà stabilire se i tondini di ferro hanno causato le ferite mortali

E' prevista per domani l'autopsia sul corpo di Lara Lorenzini, la 16enne di Vallecrosia morta domenica scorsa, nell’incidente lungo la strada provinciale SP64, nei pressi di Isolabona. L’esame autoptico dovrà stabilire se la causa della morte sia effettivamente riconducibile all’urto contro i tondini di ferro, che spuntavano da un muro a bordo strada o ad altri traumi riportati nello scontro.

Lara viaggiava a bordo della sua moto, con dietro la sorella di 12 anni e si è scontrata con un’auto in un tratto particolarmente stretto della provinciale. Sul posto erano immediatamente intervenuti i soccorritori della Croce Azzurra di Vallecrosia, l’automedica Alfa 3, i vigili del fuoco, i carabinieri di Dolceacqua e la polizia locale di Isolabona. Vista la gravità della situazione, era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Grifo 1 da Albenga, atterrato in zona per fornire assistenza medica avanzata. Le due giovani erano state stabilizzate sul posto e poi trasportate d’urgenza in ospedale. Nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarla, la giovane è spirata nella notte. La sorella ha riportato traumi meno gravi.

Le cause dell’incidente restano al vaglio dei carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica esatta dell’accaduto. In particolare, gli investigatori intendono accertare se le lesioni fatali siano state provocate proprio dai ferro sporgenti dal muro dell’abitazione situata lungo la provinciale. La famiglia della vittima è assistita dall’avvocato Marco Bosio, mentre il proprietario dell’abitazione davanti alla quale si è verificato l’incidente è difeso dal legale Alessandro Moroni.