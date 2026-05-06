Bordighera, l'istituto 'Montale' inaugura un murales in memoria della 16enne Lara Lorenzini (Foto e video)

"Lara, non sei andata via, sei solo diventata luce tra i nostri sogni: brilla per noi!". E' la frase che accompagna un murales, inaugurato questa mattina all'istituto Montale a Bordighera, dedicato alla memoria della 16enne Lara Lorenzini, la studentessa morta in seguito a un incidente stradale verificatosi a Isolabona lo scorso 13 ottobre.

Alla cerimonia erano presenti i genitori, il fratello, gli amici, i compagni di classe e gli insegnanti di Lara, il consigliere regionale Veronica Russo, il commissario prefettizio del Comune di Bordighera Rosa Abussi, il sindaco di Vallecrosia al Mare Fabio Perri, il sindaco di Camporosso Davide Gibelli, la polizia locale e i carabinieri.

Un disegno pensato e voluto dai ragazzi della III B, la classe che frequentava Lara. "E' un momento di ricordo. La presenza delle istituzioni, secondo noi, è importantissima per dimostrare ai nostri ragazzi che quando siamo in periodi così di disagio e sofferenza, non li abbandoniamo ma li accompagniamo" - dice Roberta Vento, coordinatrice della classe III B al 'Montale' di Bordighera - "Volevamo accompagnarli nella realizzazione di questo desiderio. Sicuramente in questo percorso non ce l'avremo mai fatta senza il prezioso aiuto e l'organizzazione del professore Biamonti, il supporto del professore Alessio, il sostegno delle professoresse Sommella e Cristofori e i docenti della classe. Il professore Biamonti ha contattato l'artista Fijodor Benzo, che non finiremo mai di ringraziare e che in questi mesi abbiamo potuto constatare che ha un cuore d'oro perché si è subito reso disponibile. E' sceso da Torino, ha incontrato, ascoltato e lavorato con i ragazzi. Ha saputo ascoltarli, osservarli ed entrare nei loro sentimenti in punta di piedi, ha saputo raccogliere le loro emozioni e trasformarle in vera e propria arte. Lo ringraziamo tantissimo per questo. Questo murales, secondo noi, racconta Lara vista dagli occhi dei suoi amici e dei suoi compagni. Il murales rappresenta i suoi colori e le sue emozioni, fa capire quali erano le cose che le piaceva fare e le sue passioni. Mi piace pensare che sia un modo che hanno trovato i suoi amici per fargli sapere che lei è ancora qua, in mezzo a tutti noi. Li voglio ringraziare perché hanno avuto momenti di estrema difficoltà ma hanno saputo collaborare, lavorare insieme, confrontarsi su come rappresentare Lara e su come trasformare i sentimenti. A nome di tutti i docenti voglio dire che sono stati bravissimi".

Un murales realizzato dall'artista Fijodor Benzo che raffigura i colori, le emozioni e le passioni di Lara. "Mi preme dire 'Ciao Lara'" - afferma il sindaco di Vallecrosia al Mare Fabio Perri nel suo intervento - "Ringrazio tutto l'istituto Montale, i docenti, le autorità militari e civili presenti e i ragazzi per aver dimostrato un vero senso di attaccamento alla comunità. Come istituzioni abbiamo provato lo stesso sentimento, quando è arrivata la notizia la nostra comunità è rimasta gelata. Abbiamo così voluto dare vicinanza in un momento particolare a una famiglia storica della nostra città, una famiglia onesta e di lavoratori. La comunità ha deciso di fare una fiaccolata dalla chiesa di Maria Ausiliatrice fino alla casa di Lara. Oggi sono qui con una grande emozione, non ho conosciuto personalmente Lara ma oggi è come se la conoscessi ed è una mia amica. In questi momenti è bene che tutti quanti ci ricordiamo sempre il valore che ha ogni persona e il valore della vita. Concludo dicendo che le istituzioni saranno continuamente presenti verso la famiglia e vicini a tutti i ragazzi. In noi è scattata questa sensibilità. Lara ha allargato il senso di comunità, oltre a Vallecrosia al Mare, anche alla città di Bordighera e non solo. E' un forte messaggio che voi ragazzi avete voluto lasciare e mandare a Lara. Fare un murales può sembrare una cosa semplice ma non è così. Che Lara possa rimanere sempre vicino a noi, dentro alle istituzioni e dentro alla comunità".

Un'iniziativa che ha commosso la famiglia di Lara. "Ringrazio tutti per la presenza, l'affetto e il calore mostrato" - dichiara commosso il papà di Lara - "E' passato un periodo di dolore, depressione e rabbia ma un gesto come quello di oggi mi dà la forza di andare avanti. La vostra vicinanza e presenza ci sta aiutando. I ragazzi sono stupendi, anche nella vita privata, sovente li sento e li vedo. Grazie a tutti".

Il murales è stato completato con una frase, pensata dai compagni di Lara, che è stata scritta durante la cerimonia di inaugurazione. "Lara continuerà a vivere con noi, nei nostri pensieri, nei nostri ricordi e nei piccoli gesti quotidiani" - dicono i compagni di Lara - "Questo muro non è solo fatto di colori ma di emozioni, di affetto e di tutto ciò che lei ha lasciato in ognuno di noi. E' un segno che rimarrà nel tempo. Le persone davvero importanti non se ne vanno mai del tutto".

La scuola ha, infine, consegnato un regalo all'artista per ringraziarlo del capolavoro realizzato. "Grazie a tutti" - commenta Fijodor Benzo - "Ringrazio la comunità. Con il mio contributo spero di essere riuscito a trasmettere, seguendo le indicazioni dei compagni, quello che era Lara, visto che non la conoscevo".