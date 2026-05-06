Perinaldo valorizza la Meridiana Cassiniana: accordo per visite ed eventi nella chiesa santuario

Il Comune di Perinaldo compie un passo importante nella valorizzazione del proprio patrimonio storico e culturale. La Giunta comunale ha infatti approvato un accordo che consentirà di rendere più accessibile e fruibile la Meridiana Cassiniana, situata all’interno della Chiesa Santuario della Visitazione di Maria Santissima. L’edificio sacro, destinato al culto divino, ospita al suo interno la meridiana realizzata tra il 2005 e il 2007, elemento di grande interesse sia dal punto di vista scientifico che culturale. Proprio per questo, l’amministrazione ha ritenuto fondamentale favorirne la conoscenza da parte del pubblico.

L’intesa, siglata tra il Comune e la Parrocchia di San Nicolò di Bari, con il coinvolgimento della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, nasce con l’obiettivo di permettere l’utilizzo occasionale della chiesa per iniziative culturali e visite guidate. In particolare, sarà possibile organizzare eventi in concomitanza con fenomeni astronomici di rilievo come equinozi e solstizi. Come sottolineato nel provvedimento, “l’interesse dimostrato per il valore storico-culturale dell’edificio e della Meridiana stessa” ha spinto l’amministrazione a formalizzare questo accordo, considerato pienamente meritevole di approvazione.

La Giunta ha inoltre autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo e demandato agli uffici competenti tutti gli adempimenti necessari per la sua attuazione. Un’iniziativa che punta a coniugare tutela del patrimonio religioso e promozione culturale, offrendo nuove opportunità di visita e approfondimento per cittadini e turisti.