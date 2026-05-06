Imperia guida la crescita in Liguria: +27,5% di PIL in dieci anni e primato su 21 indicatori economici su 28

Con 21 indicatori positivi sui 28 analizzati, Imperia è la provincia ligure che, per il secondo anno consecutivo, ha registrato la miglior crescita in termini percentuali (il 75% del totale). È quanto emerge dalla fotografia delineata da TEHA - The European House Ambrosetti, nell'ambito del tavolo di discussione territoriale dell'iniziativa "Liguria 2030", tenutosi presso il Palazzo Civico. Un andamento che, suggellato da un PIL salito del 27,5% nell'ultimo decennio, evidenzia un rafforzamento diffuso e strutturale del posizionamento provinciale. Nello stesso periodo è aumentata anche la produttività del lavoro (+20,4%) e l'export (+1,3%), con una quota rilevante (57,8%) ricoperta dall'agrifood. Qui agricoltura, silvicoltura e pesca incidono maggiormente rispetto al valore aggiunto provinciale (5,4%). È imperiese più del 50% del raccolto ligure di olive e oltre un quinto dell'uva regionale.

Nell'ultimo anno il dato provinciale del mercato del lavoro (+1,9%) e del numero di occupati (+5%) è superiore a quello regionale e del Nord-Ovest. Trend confermato anche nel secondo trimestre dell'anno, con stime di crescita che tra aprile e giugno 2026 si attestano attorno al +2,4%. Un sostegno rilevante all'occupazione proviene dalla Blue Economy, settore che vede Imperia ottava sul palcoscenico nazionale per quota di occupati e che, in prospettiva futura, può incrementare con lo sviluppo dei porti di Imperia e Sanremo. Diminuiti del 16,8% negli ultimi cinque anni i NEET, i giovani che non studiano e non lavorano. Spicca l'andamento demografico, con un saldo positivo del tasso di natalità del 5,5% nell'ultimo anno.Crescono anche gli arrivi turistici (+3,7% rispetto l'anno scorso), con i vicini francesi a trainare i flussi (negli ultimi quindici anni sono passati dai 188 mila del 2010 agli oltre 490 mila del 2024).

In ambito ferroviario la collaborazione transfrontaliera si sta concretizzando con l'avvio del progetto di rafforzamento dell'asse Marsiglia-Nizza-Genova (in cui rientra il raddoppio della tratta Andora-Finale Ligure e il potenziamento della linea Genova-Ventimiglia). Sul fronte stradale proseguono gli interventi sulla SS1 e sulla SS28 e rimane alta l'attenzione sull'ipotesi di realizzazione della bretella autostradale Carcare-Predosa per migliorare la sicurezza e snellire il traffico nel Ponente ligure.

“È l'ultimo dei tavoli territoriali di un percorso che abbiamo avviato a Genova, proseguito a La Spezia e Savona, e che oggi a Imperia trova la sua tappa conclusiva. Un ciclo di incontri che non è stato solo un momento di confronto, ma soprattutto di ascolto dei territori, delle imprese, delle categorie e degli amministratori locali - spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, coordinatore degli incontri di discussione provinciali -. I dati ci restituiscono una fotografia economica che mostra una crescita diffusa in gran parte degli indicatori, con l'Imperiese capace di rafforzare negli ultimi anni sistema produttivo e mercato del lavoro, valorizzando al meglio gli asset strategici del turismo e dell'agroalimentare”.

“L'Imperiese rappresenta in modo esemplare la direzione verso cui sta evolvendo il turismo che vede la Liguria terza regione italiana per presenze turistiche nell’entroterra: un modello sempre più sostenibile, diffuso, integrato e profondamente radicato nell’identità dei territori - sottolinea l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi -. Un equilibrio virtuoso tra costa ed entroterra, tra tradizione e innovazione, tra sviluppo turistico e qualità della vita delle comunità locali. Questa parte di Liguria può contare su un patrimonio straordinario di undici borghi riconosciuti tra i Borghi più belli d’Italia, di cui ben sei che uniscono anche la certificazione delle Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano. Nell'Imperiese troviamo anche sette località Bandiera Blu e sei approdi turistici certificati: un riconoscimento internazionale che attesta non solo la qualità delle acque, ma anche i servizi, la sostenibilità ambientale e la gestione del territorio. Ricordando la pista ciclopedonale del Ponente ligure, i percorsi escursionistici dell’entroterra e del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri e i ventotto Eventi Autentici Liguri che hanno luogo per tutto l'anno possiamo dire che questo territorio si configura come una destinazione perfetta per un turismo attivo, sostenibile e destagionalizzato. La sfida che abbiamo davanti è continuare ad investire in promozione, innovazione e formazione sostenendo le comunità locali e gli operatori perché il futuro del turismo non è fatto solo di numeri, ma di valore, di identità e di territori”.

“I dati confermano come l’Imperiese stia crescendo e valorizzando al meglio le proprie vocazioni più autentiche, a partire dall’agricoltura, dalla pesca e dall’entroterra - commenta l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana -. Il comparto agricolo e agroalimentare rappresenta un pilastro fondamentale dell’economia locale con produzioni di eccellenza che vedono questo territorio protagonista, dalla filiera olivicola – oggi rafforzata anche dal riconoscimento dell’IGP per l’Oliva Taggiasca Ligure – fino al comparto vitivinicolo. Attraverso il Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 mettiamo in campo oltre 205 milioni di euro per sostenere le imprese agricole, favorire il ricambio generazionale e promuovere innovazione e multifunzionalità, con strumenti concreti anche per il rafforzamento del sistema agrituristico, presidio economico e sociale fondamentale per le nostre comunità. Allo stesso tempo, il settore della pesca e dell’acquacoltura rappresenta un asset identitario ed economico di grande rilievo per l’Imperiese, che si distingue anche a livello nazionale per il peso della blue economy sull’occupazione”.

“Il tavolo di confronto territoriale Think Tank Liguria 2030 rappresenta un momento fondamentale di dialogo tra imprese, istituzioni e territorio, finalizzato a costruire una strategia di sviluppo condivisa - dichiara l’assessore regionale al Demanio marittimo e alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola -. In questo contesto, la blue economy si conferma un asset centrale: parliamo di oltre 1.200 concessioni lungo la costa ligure e di un sistema che, tra stabilimenti balneari, servizi e portualità turistica, arriva a generare fino a 20mila posti di lavoro nei periodi di maggiore attività, con il territorio imperiese protagonista. Grazie anche ai bandi in materia, proposti dalla Regione Liguria attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo, l'occupazione nel settore risulta in crescita nella provincia di Imperia e non solo. Con il piano dell’economia del mare e del turismo, lanciato nel 2023 con un stanziamento da 5 milioni di euro, sono stati finanziati 49 percorsi professionali nei settori della nautica e della logistica. Il 60% dei circa 500 partecipanti oggi lavora in questi ambiti. Particolarmente rilevante sarà il nuovo bando del piano settoriale della blue economy, previsto entro giugno, anch'esso del valore di 5 milioni di euro, dedicato a interventi integrati di formazione. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la competitività del sistema imperiese e ligure, creare occupazione stabile e rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze delle imprese”.

“Ancora una volta la provincia di Imperia è quella che in Liguria cresce di più e che fa segnare dati positivi sia nel lungo sia nel breve periodo - evidenzia il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola -. Ringrazio TEHA - The European House Ambrosetti per la mole di dati che ogni anno fotografa la regione, con focus interessanti su ogni provincia”.