Ventimiglia, confronto sul parcheggio di Corso Genova: navetta interna e lavori verso la conclusione

Si è svolto nella mattinata di oggi, presso il Comune di Ventimiglia, un importante incontro del tavolo di confronto dedicato all’utilizzo del nuovo parcheggio di Corso Genova. Alla riunione hanno preso parte il Vicesindaco e assessore al Commercio Marco Agosta, insieme a tecnici comunali e funzionari della Polizia locale.

Per Confcommercio è intervenuta la Vicepresidente zonale di Ventimiglia, Elisabetta Marchetti, che ha illustrato i principali temi affrontati durante il confronto. “Abbiamo affrontato il tema dell’introduzione di una navetta interna al parcheggio, che possa garantire un costante collegamento di tutta la vasta area, dall’ingresso lato distributore fino all’uscita lato OVS/Cora”, ha spiegato. Nel corso dell’incontro si è discusso anche della possibile riorganizzazione dei parcheggi lungo il fiume Roja, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità degli spazi e la gestione della sosta.

Un aggiornamento significativo è arrivato a margine della riunione: “Ci è stata annunciata la possibilità che i lavori in frontiera si concludano entro fine maggio, con la riapertura completa della strada, mentre proseguiranno quelli relativi al parcheggio”, ha aggiunto Marchetti. La rappresentante di Confcommercio ha infine espresso soddisfazione per il dialogo avviato con l’amministrazione: “Ringrazio l’Amministrazione comunale per averci coinvolto e aver ascoltato le nostre istanze e proposte”.