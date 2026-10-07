Sanremo, Ventimiglia e i Balzi Rossi su LA7: il Ponente ligure protagonista dei treni storici

Il Ponente ligure arriva su LA7 con un viaggio tra ferrovia, mare, storia, cultura e tradizioni. Sarà infatti il territorio compreso tra Sanremo e Ventimiglia uno dei protagonisti della prima puntata della seconda edizione di "Signori si parte – Treni storici in giro per l'Italia", il programma prodotto da DirAmare in collaborazione con Fondazione FS Italiane. La puntata, condotta dalla giornalista Stefania Capobianco, andrà in onda domenica 11 ottobre alle 12.10 e accompagnerà il pubblico alla scoperta di alcuni degli angoli più caratteristici del Ponente, raccontando un territorio dove la vicinanza tra mare e montagne ha contribuito nei secoli a costruire un'identità particolarmente ricca e riconoscibile.

Il viaggio televisivo partirà da Torino, per poi proseguire a bordo di un treno storico lungo la suggestiva Ferrovia delle Meraviglie, prima di raggiungere la Liguria. Sarà proprio il Ponente ligure a diventare così una delle tappe centrali del racconto, attraverso un percorso che intreccia paesaggio, storia, tradizioni e gastronomia. Un itinerario pensato non soltanto per mostrare le bellezze del territorio, ma anche per raccontare le persone, le consuetudini e le eccellenze che ancora oggi contribuiscono a definire l'immagine della Riviera dei Fiori. Il filo conduttore sarà quello della ferrovia, capace di collegare luoghi differenti e di trasformare il viaggio in un'occasione per conoscere più da vicino una parte della Liguria.

Tra le tappe non poteva mancare Sanremo, città conosciuta in Italia e nel mondo per il Festival della Canzone Italiana, ma anche per una tradizione florovivaistica che rappresenta una delle radici più profonde della sua identità. Le telecamere entreranno nella cornice di Villa Ormond, con il suo storico parco e le numerose specie botaniche provenienti da diverse parti del mondo. Qui il programma ripercorrerà il rapporto tra Sanremo e i fiori, un legame che nel tempo è diventato uno dei simboli più riconoscibili della città e dell'intero territorio. Un racconto che consentirà di riportare alla luce anche la storia di una tradizione che ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo economico e turistico della Riviera.

Ma Sanremo significa anche musica, elemento ormai indissolubilmente legato alla città e alla sua notorietà internazionale. E proprio Villa Ormond farà da scenario a un racconto capace di mettere insieme le diverse anime della città: il patrimonio botanico, la tradizione florovivaistica e quella musicale. Il viaggio televisivo diventerà così un'occasione per mostrare come cultura, spettacolo e tradizioni locali abbiano contribuito a costruire nel tempo l'immagine di Sanremo. Un percorso nel quale il passato e il presente si incontrano e nel quale il territorio viene raccontato attraverso alcuni dei suoi elementi più conosciuti, ma anche attraverso aspetti capaci di restituirne l'identità più autentica.

Il treno proseguirà quindi verso Ventimiglia, la città di confine e porta occidentale della Riviera dei Fiori. Qui il racconto cambierà prospettiva, entrando nel cuore delle tradizioni gastronomiche liguri. La cucina diventerà infatti uno degli strumenti attraverso i quali raccontare il territorio e le sue contaminazioni, con piatti che custodiscono storie, abitudini e saperi tramandati nel tempo. Tra le specialità protagoniste della puntata ci sarà il brandacujun, preparazione a base di stoccafisso e patate profondamente legata alla tradizione del Ponente. Il programma ne racconterà anche le curiosità e le diverse interpretazioni legate all'origine del particolare nome della pietanza.

Accanto al brandacujun troveranno spazio altri grandi classici della cucina ligure, a partire dal cappon magro, piatto storico nel quale si incontrano prodotti del mare e della terra, fino al coniglio alla ligure, altra preparazione fortemente legata alla tradizione gastronomica regionale. Attraverso questi piatti, Ventimiglia sarà raccontata non soltanto come città di confine, ma come luogo nel quale culture e tradizioni si sono incontrate e stratificate nel corso del tempo. La gastronomia diventerà così una vera e propria chiave di lettura del territorio, capace di raccontare una Liguria lontana dagli stereotipi e fatta anche di ricette familiari, ingredienti locali e storie custodite nelle cucine.

L'ultima parte del viaggio porterà invece alle porte della Francia, con la scoperta dei Balzi Rossi, uno dei luoghi più suggestivi e conosciuti del Ponente ligure. A pochi passi dal confine, le pareti rocciose che si affacciano sul Mediterraneo racchiudono un patrimonio naturalistico e archeologico di straordinario valore. È proprio qui che il paesaggio incontra la storia più antica dell'uomo, in uno scenario nel quale le testimonianze archeologiche dialogano con la particolare conformazione della costa. Un'altra tappa che permetterà al programma di mostrare una delle immagini più affascinanti del Ponente: quella di un territorio nel quale mare, roccia e memoria convivono a distanza di pochi chilometri.

Da Sanremo a Ventimiglia, passando per i fiori, la musica, la cucina e i Balzi Rossi, la prima puntata della nuova stagione di "Signori si parte" si trasforma quindi in un vero viaggio alla scoperta del Ponente ligure. Un racconto televisivo che utilizza la ferrovia come filo conduttore per mettere in relazione luoghi, persone e tradizioni, mostrando al pubblico una Liguria capace di racchiudere in pochi chilometri una straordinaria varietà di paesaggi e identità. Il territorio sarà così protagonista non soltanto per le sue bellezze più conosciute, ma anche per quelle storie quotidiane e quelle tradizioni che continuano a rappresentarne l'anima.

L'appuntamento con "Signori si parte – Treni storici in giro per l'Italia" è quindi fissato per domenica 11 ottobre alle 12.10 su LA7. Per il Ponente ligure sarà un'occasione per entrare nelle case di un pubblico nazionale attraverso immagini e racconti dedicati a Sanremo, Ventimiglia e ai Balzi Rossi. Un viaggio che, seguendo il percorso dei treni storici, permetterà di riscoprire una Riviera fatta di mare e montagne, fiori e musica, sapori e archeologia, confermando ancora una volta la ricchezza di un territorio capace di custodire, a distanza di pochi chilometri, una grande quantità di storie da raccontare.