Attualità | 07 ottobre 2025, 11:50

Imperia, la presidente della Corte d’Appello Vidali in tribunale: incontro con la presidente Atzeni e il prefetto Giaccari (Foto)

Tra i vari punti all'ordine del giorno anche un focus sui fondi PNRR per il settore civile

Mattinata di rilievo oggi al tribunale di Imperia, dove la presidente della Corte d’Appello di Genova, Elisabetta Vidali, ha incontrato magistrati, personale amministrativo e istituzioni del territorio. L’appuntamento, fissato per le 11.30 nell’aula Trifuoggi, è stato convocato tramite una comunicazione estesa a tutti gli uffici, comprese le toghe.

Accanto alla presidente Vidali era presente la neo presidente del tribunale imperiese, Rossella Atzeni, appena insediata, che ha colto l’occasione per salutare il personale e costruire un rapporto istituzionale dal primo giorno. A suggellare l’importanza dell’appuntamento era inoltre presente il prefetto Antonio Giaccari, che ha partecipato all’incontro come rappresentante dello Stato sul territorio.

Durante la mattinata si è parlato non solo di questioni organizzative e del funzionamento degli uffici giudiziari, ma è emerso un tema di particolare interesse: l’accesso ai fondi resi disponibili dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per rafforzare il settore civile. 

L’incontro istituzionale di oggi assume quindi anche il valore simbolico di un rilancio: con Vidali e Atzeni davanti, il tribunale imperiese punta a consolidarsi pienamente nei progetti nazionali di rafforzamento della giustizia civile, coinvolgendo magistrati, dirigenti e personale tecnico.

Andrea Musacchio

