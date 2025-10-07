Imperia, la presidente della Corte d’Appello Vidali in tribunale: incontro con la presidente Atzeni e il prefetto Giaccari (Foto)

Mattinata di rilievo oggi al tribunale di Imperia, dove la presidente della Corte d’Appello di Genova, Elisabetta Vidali, ha incontrato magistrati, personale amministrativo e istituzioni del territorio. L’appuntamento, fissato per le 11.30 nell’aula Trifuoggi, è stato convocato tramite una comunicazione estesa a tutti gli uffici, comprese le toghe.

Accanto alla presidente Vidali era presente la neo presidente del tribunale imperiese, Rossella Atzeni, appena insediata, che ha colto l’occasione per salutare il personale e costruire un rapporto istituzionale dal primo giorno. A suggellare l’importanza dell’appuntamento era inoltre presente il prefetto Antonio Giaccari, che ha partecipato all’incontro come rappresentante dello Stato sul territorio.

Durante la mattinata si è parlato non solo di questioni organizzative e del funzionamento degli uffici giudiziari, ma è emerso un tema di particolare interesse: l’accesso ai fondi resi disponibili dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per rafforzare il settore civile.

L’incontro istituzionale di oggi assume quindi anche il valore simbolico di un rilancio: con Vidali e Atzeni davanti, il tribunale imperiese punta a consolidarsi pienamente nei progetti nazionali di rafforzamento della giustizia civile, coinvolgendo magistrati, dirigenti e personale tecnico.