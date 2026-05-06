Musica per gli anziani e un albero per il futuro, il Lions Club Ventimiglia in campo per la comunità

Due giornate intense e cariche di significato hanno visto protagonisti i soci del Lions Club Ventimiglia, impegnati in iniziative dedicate alla comunità, tra attenzione agli anziani e sensibilizzazione dei più giovani.

Nel pomeriggio di martedì 28 aprile, con il contributo del Lions Club Bordighera Capo Nero Host, è stato organizzato un momento musicale presso la Residenza Protetta “Anselmo Pisano” di Apricale. L’incontro si è trasformato in una vera festa, capace di riportare alla memoria ricordi preziosi e di regalare sorrisi agli ospiti della struttura.

Protagonisti della serata gli artisti Salvatore Marino, Rino Aliquò e Marilena Cozzi, che con la loro musica hanno creato un’atmosfera coinvolgente e intergenerazionale. Presenti anche la presidente del club Cristina Silvestri e la presidente di Zona Erika Demaria, che hanno condiviso il momento con grande partecipazione.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla responsabile della struttura, Teresa Marco, e a tutto lo staff per l’accoglienza e l’impegno quotidiano. Applausi anche agli ospiti, tra cui la signora Gianella, vera protagonista del pomeriggio tra canti e balli.

Il giorno successivo, mercoledì 29 aprile, l’attenzione si è spostata sui più giovani, presso l’Istituto Comprensivo Biancheri di Ventimiglia, dove è stato piantato un albero di melograno con la partecipazione degli alunni delle sezioni materna ed elementare.

Un gesto simbolico, che rappresenta crescita, vita e speranza, accompagnato da uno spettacolo ideato dai bambini tra canti e poesie, capace di emozionare tutti i presenti. All’iniziativa hanno preso parte i soci del club insieme alla presidente Cristina Silvestri e alla referente scuole Liria Aprosio.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla referente Stefania Palladino e a tutte le insegnanti per il lavoro svolto con dedizione. A ricordo dell’evento è stato donato all’istituto un quadro-locandina commemorativo.