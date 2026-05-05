Trail degli Ulivi a Badalucco: screening gratuito del diabete con i Lions Arma e Taggia

Domenica 10 maggio in occasione del Trail degli Ulivi, che si terrà a Badalucco sulle tre distanze di 6-10-27 km, con la sapiente organizzazione della Asd Naturun team Valle Argentina, vedrà presenti anche i soci del Club Lions Arma e Taggia che, nell’area partenza organizzeranno lo screening del diabete con esame glicemico.



Lo screening sarà gratuito ed effettuato per chi lo desidera alla partenza ed all’arrivo della gara di Trail, il tutto volto a dimostrare l’efficacia ed il beneficio del movimento nel ridurre i valori glicemici, al fine di prevenire o monitorare il diabete. La prevenzione del Diabete è un service internazionale dell’organizzazione mondiale lionistica e domenica sarà nuovamente attuato anche con l’aiuto e la partecipazione della Croce Verde di Arma di Taggia.



Il sodalizio del club Lions con l’associazione sportiva si fonda su valori univoci di appartenenza al territorio e sulla volontà di valorizzare il nostro entroterra, il trail che vede gran parte del suo itinerario svilupparsi negli uliveti di Badalucco è una occasione unica, oltre lo sport, per apprezzare la nostra pregiata cultivar taggiasca ed altresì un’ opportunità di prevenzione con lo screening del diabete e di conoscenza del mondo Lions.



