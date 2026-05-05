Solidarietà a Bussana: raccolta alimentare del Lions Club Sanremo Host al parcheggio Carrefour con il supporto dei Rangers d’Italia (Foto)

Sabato 2 maggio il parcheggio del Carrefour di Bussana si è trasformato in un punto di solidarietà concreta grazie alla raccolta alimentare promossa dal Lions Club Sanremo Host. Numerosi volontari hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa, animati dal consueto spirito di servizio che contraddistingue l’associazione, con l’obiettivo di sostenere le famiglie in difficoltà.
L’evento rappresenta il seguito diretto dell’impegno assunto dal Lions Club dopo il pranzo solidale offerto lo scorso mese presso la parrocchia del Borgo, dedicato alle persone più bisognose. Come annunciato in quell’occasione, i viveri raccolti sono stati successivamente distribuiti.
Fondamentale il contributo dei Rangers d’Italia della sezione di Sanremo, che hanno garantito piena disponibilità nelle operazioni di trasporto e consegna degli alimenti, contribuendo in modo concreto all’efficacia dell’intervento.
L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività solidali promosse dal Lions Club Sanremo Host, espressione del motto associativo “We Serve”, che continua a tradursi in azioni concrete a favore della comunità.