Sanremo, la balaustra di corso Salvo d'Acquisto ancora danneggiata dopo quasi 3 mesi: cresce la preoccupazione tra i residenti (Foto)

A distanza di circa tre mesi dall’incidente che ha danneggiato la balaustra di corso Salvo d'Acquisto, la struttura non è ancora stata riparata. Il 17 febbraio scorso, un camioncino ha urtato la balaustra, che insiste su via Gavagnin a ridosso di Portosole, causando il crollo di una parte della stessa. Nonostante l’area sia stata transennata per motivi di sicurezza, i lavori di ripristino non sono ancora iniziati.

Nelle ultime settimane, diversi residenti hanno espresso preoccupazione per la situazione, segnalando il rischio che qualcuno possa farsi male, soprattutto ora che le giornate si sono allungate e molti bambini frequentano quel tratto di passeggiata. La mancanza di interventi tempestivi ha alimentato il malcontento tra i cittadini, che chiedono un’azione immediata per garantire la sicurezza dell’area.

“È un punto pericoloso – raccontano alcuni abitanti della zona – ci passano molte famiglie, e con le giornate più lunghe i bambini si fermano spesso a giocare lungo la passeggiata. Se qualcuno si dovesse appoggiare alla balaustra in quel punto, potrebbe davvero farsi male”.

L’amministrazione comunale non ha ancora fornito una data precisa per l’inizio dei lavori di riparazione. Nel frattempo, i residenti continuano a sollecitare un intervento rapido per evitare ulteriori rischi e disagi.