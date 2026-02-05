Vallecrosia, ritiro kit per la raccolta differenziata: nuovo servizio comunale per agevolare i cittadini

Ci si potrà recare direttamente in Comune, muniti di documento di identità e della documentazione necessaria, per sottoscrivere una delega e ritirare così il kit per la raccolta differenziata. E' il nuovo servizio comunale proposto dall'Amministrazione Perri per agevolare i cittadini.

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fabio Perri, in collaborazione con l’assessore con delega all’Ambiente Cristian Quesada, prosegue, infatti, il proprio impegno nel garantire attenzione, ascolto e soluzioni concrete a supporto della cittadinanza, in particolare in questa fase di avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata tramite isole ecologiche automatizzate. "Sin dall’inizio, l’obiettivo dell’Amministrazione è stato quello di informare e accompagnare i cittadini attraverso incontri pubblici dedicati alla spiegazione del nuovo servizio e alla distribuzione dei kit necessari, favorendo un percorso improntato alla trasparenza e alla partecipazione" - ricorda il sindaco Fabio Perri - "Preso atto delle difficoltà oggettive che hanno impedito a una parte della popolazione di partecipare agli incontri programmati, l’Amministrazione ha ritenuto necessario introdurre una misura ulteriore per andare incontro alle esigenze dei cittadini, evitando disagi e semplificando le procedure".

Con questo intervento, il sindaco Fabio Perri e l’assessore con delega all’Ambiente Cristian Quesada ribadiscono l’impegno dell’Amministrazione a essere presente, ad ascoltare e a fornire risposte pratiche e responsabili ai bisogni della comunità. "È stato, pertanto, attivato, grazie alla collaborazione dell’Ufficio Finanziario e Tributi, un servizio comunale dedicato che consentirà ai cittadini di recarsi direttamente presso il Comune, muniti di documento di identità e della documentazione necessaria, per sottoscrivere una delega. Sarà il Comune a occuparsi del ritiro del kit presso Teknoservice e della successiva consegna, contattando successivamente l’interessato per concordare la data di ritiro presso il palazzo comunale" - spiega il primo cittadino - "La scelta adottata ha l’obiettivo di agevolare concretamente la cittadinanza e garantire che il passaggio al nuovo sistema di raccolta non si traduca in difficoltà operative ma rappresenti un’opportunità per migliorare il servizio, contrastare il fenomeno del conferimento irregolare dei rifiuti e ridurre i costi a carico della collettività".