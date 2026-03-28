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Attualità | 28 marzo 2026, 12:22

Monaco, anche un sacerdote della diocesi di Ventimiglia-Sanremo alla visita di Papa Leone XIV

Don Pasquale Traetta presente all’incontro con la comunità cattolica del Principato: un ponte simbolico con i fedeli del territorio

 C’è anche un rappresentante della diocesi di Ventimiglia-Sanremo tra i presenti alla visita di Papa Leone XIV nel Principato di Monaco. Si tratta di don Pasquale Traetta, sacerdote aggregato all’arcidiocesi monegasca, che ha preso parte all’incontro tra il Pontefice e la comunità cattolica locale.

Una presenza che assume un significato simbolico importante, perché lega direttamente la diocesi del Ponente ligure a un momento di particolare rilievo per la Chiesa nel Principato. Don Traetta, infatti, rappresenta un punto di contatto tra le due realtà ecclesiali, portando idealmente con sé anche i fedeli della diocesi di Ventimiglia-Sanremo.

La visita di Papa Leone XIV ha richiamato numerosi fedeli e autorità religiose, configurandosi come un momento di condivisione e riflessione per la comunità cattolica monegasca. In questo contesto, la partecipazione del sacerdote ligure rafforza ulteriormente il legame tra territori vicini, uniti non solo geograficamente ma anche da relazioni pastorali e spirituali.

Un segnale di continuità e vicinanza che, attraverso la presenza di don Traetta, coinvolge anche la comunità diocesana del Ponente, idealmente presente a uno degli appuntamenti più significativi della visita papale nel Principato.

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