Monaco, anche un sacerdote della diocesi di Ventimiglia-Sanremo alla visita di Papa Leone XIV

C’è anche un rappresentante della diocesi di Ventimiglia-Sanremo tra i presenti alla visita di Papa Leone XIV nel Principato di Monaco. Si tratta di don Pasquale Traetta, sacerdote aggregato all’arcidiocesi monegasca, che ha preso parte all’incontro tra il Pontefice e la comunità cattolica locale.

Una presenza che assume un significato simbolico importante, perché lega direttamente la diocesi del Ponente ligure a un momento di particolare rilievo per la Chiesa nel Principato. Don Traetta, infatti, rappresenta un punto di contatto tra le due realtà ecclesiali, portando idealmente con sé anche i fedeli della diocesi di Ventimiglia-Sanremo.

La visita di Papa Leone XIV ha richiamato numerosi fedeli e autorità religiose, configurandosi come un momento di condivisione e riflessione per la comunità cattolica monegasca. In questo contesto, la partecipazione del sacerdote ligure rafforza ulteriormente il legame tra territori vicini, uniti non solo geograficamente ma anche da relazioni pastorali e spirituali.

Un segnale di continuità e vicinanza che, attraverso la presenza di don Traetta, coinvolge anche la comunità diocesana del Ponente, idealmente presente a uno degli appuntamenti più significativi della visita papale nel Principato.