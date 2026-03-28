La Provincia affida a RINA Consulting il monitoraggio dei 700 km di strade, aggiornando lo stato della viabilità

La Provincia ha affidato alla RINA Consulting spa di Genova l’incarico di monitorare l’intera rete di oltre 700 km di strade di competenza dell’Ente. L’iniziativa, voluta dal consigliere delegato Flavio Di Muro su impulso del Presidente Claudio Scajola, mira a ottenere una documentazione aggiornata e dettagliata sulle condizioni delle strade di vallata, considerando che le ultime verifiche risalgono al 2003.

L’incarico, del valore complessivo di 179.771 euro, prevede un servizio di rilevamento dello stato di conservazione della pavimentazione, dei muri di sostegno, delle scarpate, delle barriere stradali e della segnaletica verticale sulla viabilità provinciale.

Il Presidente Claudio Scajola sottolinea: «Il risultato di questo lavoro sarà per noi fondamentale per poter pianificare con la massima efficacia i lavori da eseguire».

Il consigliere delegato Flavio Di Muro aggiunge: «Abbiamo voluto una ricognizione approfondita, e per questo motivo ci siamo rivolti a una società specializzata, con esperienza in questo settore, che eseguirà ispezioni con personale qualificato e con una telecamera panoramica ad alta risoluzione».