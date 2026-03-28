Liguria: gestione liste d’attesa ambulatoriali in netto miglioramento, visite gastro e cardiologiche quasi al 90%

La Liguria registra un significativo miglioramento nella gestione delle liste d’attesa ambulatoriali, secondo i dati relativi al periodo tra la fine del 2024 e il primo trimestre del 2026. In particolare, le visite gastroenterologiche in classe di priorità B (da effettuare entro 10 giorni) sono passate dal 43% al 92%, mentre le visite cardiologiche nello stesso periodo sono salite dal 53% al 90%, garantendo tempi di risposta più rapidi per i pazienti.

Anche le gastroscopie in priorità B mostrano un miglioramento consistente, passando dal 29% all’81%, mentre nell’area ecografica l’eco addome completo/doppler in classe B è passato dal 66% al 92%. L’assessore alla Sanità Massimo Nicolò sottolinea: “Questi risultati sono il frutto di un impegno strutturato e condiviso. Le attività messe in campo, insieme al lavoro dei nostri professionisti, hanno aumentato concretamente l’appropriatezza della domanda e la capacità di risposta del sistema. In particolare, ha inciso l’implementazione dei percorsi di tutela e il rafforzamento della presa in carico dei pazienti cronici”.

Altri miglioramenti, seppur più contenuti, si registrano in dermatologia (dal 30% al 73%) e nelle visite oculistiche (dal 42% all’80%). Il risultato complessivo indica un sistema sanitario regionale in progressivo rafforzamento, anche se restano aree su cui intervenire. “Continueremo a rafforzare le azioni già avviate con l’obiettivo di consolidare i miglioramenti e intervenire in modo mirato sulle aree a maggiore pressione”, conclude l’assessore Nicolò, puntando a garantire risposte sempre più tempestive ed efficaci ai cittadini liguri.