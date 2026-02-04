Villa Helios rinasce a Sanremo: domani la firma e poi l'attesa dal Comune per il maxi progetto tra clinica e sport a Pian di Poma

Diciotto mesi dal via libera del comune: queste le tempistiche per il rinnovo totale di Villa Helios, la storica clinica della zona da cui prende il nome, a ridosso di Pian di Poma a Sanremo. Il via dovrà arrivare dal comune matuziano, da domani ovvero quando Alessandro Masu, patron della Sanremese, firmerà l’atto notarile per l’acquisto della struttura.

Il progetto è quello già più volte annunciato dallo stesso Masu. La struttura verrà tirata completamente giù e ricostruita da zero. Se ci saranno i permessi da parte del comune, all’interno troveranno spazio: una clinica, poliambulatori, una sala operatoria per interventi in day hospital ed una foresteria per i calciatori della Sanremese.

I lavori dureranno 18 mesi ma serviranno i permessi da parte di palazzo Bellevue. Si tratta, sicuramente, di un progetto importantissimo per il risanamento di una zona da tempo costretta al degrado e che spessissimo è stata oggetto di clochard e senza tetto, dove tra l’altro si sono registrati anche molti incendi. Se tutto andrà bene, quindi, entro due anni si potrà tornare ad una Villa Helios ristrutturata, che potrà regalare alla zona di Pian di Poma, una struttura di grande qualità.