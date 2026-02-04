Bordighera, posti auto riservati agli hotel: rinnovata la concessione per il 2026

Alcuni parcheggi saranno riservati alle attività ricettive presenti nella città di Bordighera. Lo stabilisce un'ordinanza emessa dalla polizia locale in seguito alla richiesta presentata dall’associazione Federalberghi, sezione di Imperia, l'8 gennaio scorso, con la quale ha chiesto il rinnovo per l’anno 2026 della concessione di posti auto da destinare alla sosta dei veicoli in uso ai clienti delle attività ricettive al fine esclusivo di poter conservare la propria categoria alberghiera, alla luce delle recenti disposizioni regionali.

Rimane, perciò, in vigore il divieto di sosta, con rimozione forzata, per quattro stalli di sosta sul piazzale Bresca Benedetto riservati per l'hotel Parigi; tre stalli di sosta sulla via Sant’Ampelio dal civico 42 al civico 44 per l'hotel Piccolo Lido; due stalli di sosta sulla via Roberto fronte civico 12 per l'hotel Garden; due stalli di sosta sulla via Arziglia – via dei Bagni per l'hotel Lora; due stalli di sosta sulla via Regina Margherita per l’hotel Regina Margherita e due stalli di sosta sulla via Vitt. Emanuele di fronte all'hotel Rosalia.

L'ordinanza ha valore annuale e sarà soggetta a valutazione e rinnovo contestualmente alla ripresentazione, da parte dell’associazione “Federalberghi” di Bordighera, delle domande di concessione. Gli stalli di sosta dovranno essere segnalati mediante posa di idonea segnaletica verticale e orizzontale, a carico dei richiedenti, e secondo quanto disposto dal comando di polizia locale.