Sanremo in fermento: un tour tra i luoghi del progetto "Tra palco e città" a una settimana dal Festival (Foto e video)

A una settimana dall'inizio del 75° Festival di Sanremo, la città dei fiori si prepara ad accogliere migliaia di visitatori con un panorama di eventi, installazioni e iniziative che vanno ben oltre le serate dell'Ariston. Il progetto "Tra Palco e Città", giunto alla sua nuova edizione, sta trasformando Sanremo in un grande villaggio musicale diffuso, dove ogni angolo della città racconta il Festival e le sue emozioni.

In via Matteotti, proprio davanti al Teatro Ariston, i lavori per il nuovo Green Enicarpet sono ormai in fase avanzata. Questa installazione, ripensata in termini di design e impatto scenografico, sarà caratterizzata da una serie di archi luminosi che accompagneranno gli artisti e il pubblico, creando effetti di luce e suono interattivi. Come anticipato da Rai Pubblicità, l’Enicarpet sarà il punto d’incontro simbolico tra la tradizione del Festival e la modernità, offrendo momenti di spettacolo anche prima dell’ingresso all’Ariston.

A piazza Colombo, il Suzuki Stage è praticamente pronto e si prepara a vivere la sua inaugurazione sabato 8 febbraio, quando ospiterà giovani artisti e gruppi emergenti di Area Sanremo per un grande evento di apertura. Qui, ogni serata, si alterneranno grandi nomi della musica come Raf, Ermal Meta, Tedua e altri, regalando spettacoli gratuiti per il pubblico presente.

Non manca l'intrattenimento anche fuori dal palco principale. Casa Sanremo, inaugurata ufficialmente lo scorso sabato, si conferma un punto nevralgico del Festival. Situata nel Palafiori, ospiterà incontri, interviste, conferenze e showcase esclusivi, creando un’atmosfera di connessione tra il pubblico, gli artisti e i media.

A pochi passi, in piazzale Vesco, sta prendendo forma il box di Radio Kiss Kiss. L’emittente radiofonica sarà protagonista di dirette, interviste e momenti di spettacolo, portando l’energia del Festival anche nelle vie secondarie della città. In piazza Pian di Nave, si staglia imponente la ruota panoramica di Veralab, alta 28 metri, pronta a offrire al pubblico una vista unica sul lungomare di Sanremo. L’apertura è prevista per domenica 9 febbraio, con orario continuato dalle 11:00 alle 18:30. Un’occasione imperdibile per scoprire Sanremo dall’alto e godere dello spettacolo naturale del mare, con il Festival come cornice ideale.

Sanremo vive già oggi l’energia del Festival. Cantieri, artisti, giornalisti e curiosi stanno popolando il centro cittadino, dando vita a un clima frizzante che anticipa quello che sarà uno degli eventi più attesi dell’anno. Il progetto "Tra Palco e Città", con i suoi numerosi spazi e attività, dimostra ancora una volta che il Festival non è solo musica, ma anche un’esperienza immersiva capace di trasformare la città intera in un palcoscenico a cielo aperto.