Taggia, nuove tariffe agevolate per i lavoratori non residenti: domande online sul portale ABACO

A partire da oggi è possibile presentare richiesta per le nuove tariffe agevolate dei parcheggi, rivolte a chi lavora nel Comune di Taggia ma non vi risiede. Per questa categoria le tariffe sono equiparate a quelle dei residenti, con una tariffa oraria di 1,00 euro all’ora, anziché 2,00 euro. L’agevolazione è destinata a titolari o dipendenti con contratto subordinato di aziende, commercianti e liberi professionisti. Per le aziende fino a tre dipendenti è previsto un solo beneficiario, mentre per quelle con più di tre dipendenti i beneficiari potranno essere due. La richiesta dovrà essere sempre inoltrata dal datore di lavoro, sia per sé stesso sia per i dipendenti, nel rispetto dei limiti previsti.

Le domande possono essere presentate esclusivamente online tramite il nuovo portale informatico predisposto da ABACO Spa, raggiungibile all’indirizzo https://taggia.insosta.it/. Una volta verificata positivamente l’istanza, l’ufficio parcheggi di ABACO Spa abiliterà direttamente la targa nei sistemi gestionali e comunicherà l’attivazione entro 5 giorni lavorativi tramite email di conferma. Tra la documentazione richiesta figurano: documento di identità del titolare, visura camerale, contratto di lavoro del dipendente e carta di circolazione o titolo equivalente del veicolo. La nuova tariffa sarà attiva e selezionabile sui parcometri e sulle app smartphone, come EasyPark, nei prossimi giorni. «Seguirà apposita comunicazione per informare dell’effettiva attivazione».

Il nuovo sistema telematico sostituisce e semplifica le precedenti procedure ed è ora utilizzato anche per residenti, abbonamenti mensili e tesserini per i parcheggi gialli gratuiti. Con la digitalizzazione, questi ultimi non saranno più rilasciati in formato cartaceo: «dal 1° marzo 2026 non sarà più necessario esporre alcun talloncino sul veicolo», poiché i controlli avverranno tramite verifica della targa. Per informazioni o assistenza è possibile contattare ABACO Spa – Ufficio di Taggia, in via Mameli 60/c, telefono 331 6946923, email parcheggi.taggia@abacospa.it, nei seguenti orari: lunedì–venerdì 9–10 e 15–16; sabato 9–10.