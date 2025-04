Triora: un Consiglio comunale dedicato ai lupi, domani l'allarme lanciato dal Sindaco si sposta sui banchi dell'assise

Domani mattina alle undici il Consiglio Comunale di Triora sarà chiamato a pronunciarsi sulla situazione di allarme che si è creata per la presenza sempre più frequente di lupi all’interno dell’abitato. "Da circa un anno – dice il sindaco Massimo Di Fazio – sono stati avvistati lupi in branco di cinque o sette individui in paese in diverse ore della giornata. Per lo più al mattino presto e nella serata. Sono stati visti nei pressi del parco giochi per i bambini, a due passi dal Comune e dalla scuola, in località Cianfregheo e ancora nella zona della Cabotina”.

Accanto agli avvistamenti c’è anche il danno. Gli allevatori dell’area hanno perso diversi capi nelle loro stalle, soprattutto asini e pecore. “Quello che preoccupa – continua il primo cittadino – è che i lupi sono diventati sempre più sicuri nell’avvicinarsi all’abitato ed agli esseri umani. Un pastore si è salvato solo grazie all’intervento dei suoi cani. E’ una situazione che allarma e parecchio perché c’è il serio rischio di aggressioni agli umani, secondo precisi studi di etologia”

La situazione è all’attenzione delle autorità comunali da diverso tempo. Il Sindaco ha segnalato già nell’anno scorso i potenziali rischi alla Regione Liguria. A fronte della latitanza dell’Ente Di Fazio non si è arreso: “Avevo preso parte anche ad incontri con i funzionari della Regione, ma al di là delle riunioni e delle parole non ci sono stati provvedimenti concreti. Così il 7 gennaio scorso ho scritto al Prefetto e lui stesso il 13 gennaio aveva sollecitato la Regione a prendere provvedimenti solleciti e concreti".”

Tra questi però non c’è l’apertura della caccia al lupo, che è una specie protetta: “Lo escludo nella maniera più assoluta – precisa Di Fazio – e comunque bisogna prendere atto che è assolutamente necessario dissuadere i lupi, che sono animali carnivori e predatori, intelligenti, che si sono avvicinati troppo all’abitato ed all’uomo. Nei loro confronti i provvedimenti devono essere drastici e devono essere preventivi. Non possiamo aspettare che accada l’aggressione a qualche persona o a qualche bambino per correre poi ai ripari. La legge 357 del 1997 prevede l’abbattimento di questi soli animali”

In definitiva si tratterebbe di prendere provvedimenti nei confronti di un numero esiguo, al massimo sette individui, della popolazione totale di lupi, che agisce nel comprensorio montano triorese, si parla di almeno una cinquantina di animali, censiti tramite 'foto trappole'. Intorno alla presenza di questa fauna, che ricade sotto la sorveglianza della Polizia Provinciale, si è creato un certo interesse da parte di studiosi ed enti di ricerca zoofila, che utilizzano fondi stanziati in maniera ingente, si parla di ben 18 milioni di euro fino ad oggi, per studiare le abitudini e fare rilievi sulla presenza dei lupi nelle alpi liguri, arrivati da una ventina di anni. La gente di Triora non vuole più temporeggiamenti e ora ha affidato al massimo consesso cittadino un provvedimento formale che serva a far uscire la Regione dal suo inattivismo.

Anche perché i trioresi sanno quello che stanno facendo i francesi per problemi analoghi nella zona di Tenda. Dall’altra parte della frontiera, in Francia, non si sono limitati a gridare al lupo. Lì non sono andati per sottile ed è stata presa la decisione di sfoltire i branchi con l’abbattimento del 25 per cento annuo degli individui. Intanto Triora, il paese delle streghe si sente meno sicuro per l’arrivo dei lupi, non quelli mannari che hanno sempre avuto un problema di convivenza con basure e vampiri, ma quelli veri.