Ospedaletti Insieme: "Vietare i botti di Capodanno per tutelare salute e convivenza"

Un appello diretto e senza mezzi termini quello lanciato da Ospedaletti Insieme, che chiede all’Amministrazione comunale e alla cittadinanza di vietare l’utilizzo dei botti di Capodanno.

“Ospedaletti Insieme chiede all’Amministrazione comunale e alla cittadinanza, nello spirito di convivenza, rispetto e tutela della salute, di vietare l’utilizzo dei botti di Capodanno.

Negli ultimi anni il nostro paese ha registrato un considerevole aumento degli animali da compagnia, che oggi sono a tutti gli effetti parte integrante delle famiglie. Per questo riteniamo importante promuovere festeggiamenti che siano compatibili con il benessere di tutti.

I petardi e i fuochi d’artificio hanno un impatto ambientale e sociale rilevante:

Il rumore intenso provoca stress, paura e disorientamento negli animali domestici e selvatici, in particolare cani, gatti e uccelli, con conseguenze che possono includere ferite, fughe, abbandono dei nidi e collisioni.

Rinunciare ai botti significa scegliere una festa più responsabile e inclusiva: Meno rumore Meno inquinamento dell’aria e dell’ambiente Meno stress per animali e persone Lo stesso spirito di festa, nel rispetto di tutti.

Invitiamo quindi l’Amministrazione a vietare l’utilizzo dei botti con un’apposita ordinanza ed a valutare, anche la cittadinanza, alternative più sostenibili e silenziose, affinché il Capodanno sia un momento di gioia condivisa, senza conseguenze negative per l’ambiente e per i nostri amici a quattro zampe.”